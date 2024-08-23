東張西望｜宅男被18歲按摩師呃100萬　女友不離不棄：唔係衰鹹濕

TVB節目《東張西望》繼續跟進較早前有一名30歲化名Ronald的受害者，因18歲按摩女郎「小希」而欠下巨債的個案，早前Ronald受訪時表示為對方還債本金連利息差不多接近100萬。事後Ronald接受《東張西望》主持魏柏豪訪問時都承認自己有好色的成份：「其實都係衰咸濕啦，都冇得否認呢件事！」而案件最新的進展，則是Ronald的正印女友竟然以5字回應留言力撐男友，令網民相當震驚，更掀起熱烈討論！

《東張西望》講到一名30歲化名Ronald的受害者，為18歲按摩女郎欠下巨債。（節目截圖）

Ronald接受《東張西望》訪問認衰咸濕。（節目截圖）

受害者憶述事發經過

30歲的Ronald指是透過社交網推介有關按摩的諮詢，機緣巧合下認識到18歲按摩師「小希」，但當時原來對方已經「身懷六甲」。 他續指以為是正常按摩服務，但後來發現原來對方是提供「特別服務」，之後二人更發展親密關係，而「小希」亦自此向Ronald借錢。他憶述：「識咗大概兩年到啦，舊年年頭佢開始問我借錢，佢話自己生咗仔啦，其實屋企冇錢。因為佢有話佢男朋友入咗戒毒所，臨入去之前呢，就將啲錢攞走晒，所以佢自己冇錢啦。」

Ronald認識的按摩技師名為「小希」，看上去年紀輕輕，但當時原來已經「身懷六甲」。(節目截圖)

至於為什麼會選擇借錢給對方，他透露因為「小希」未成年只得16歲，更形容「小希」不是做什麼正當工作，所以借錢程度更加困難。他又指因為「小希」已經懷孕還需要工作，因此覺得她很可憐。後來他認為「小希」搬出一些荒謬的理由：「佢又話自己可能做啲黑社會陪人吸毒品，陪食咁啦，即係陪人點下毒品煙嗰種。陪住啲人食，自己搵到啲錢嘅。」事後女方表示自己被拘捕：「跟住就話保釋又要錢啊，佢話欠人好多錢嘅，佢話你如果唔科錢畀我呢，佢就出事㗎啦，然後佢就話佢朋友俾人捉住咗。佢話你唔畀錢我呢，咁我朋友就會俾人強姦俾人輪姦㗎啦。」

發生親密關係後，小希開始向Ronald借錢。(節目截圖)

Ronald提當初小希借錢的理由都離不開孩子，說自己沒錢交住院費，之後就開始慢慢編出其他原因。(節目截圖)

18歲按摩女郎「小希」至今依然失聯

後來Ronald多次收到「小希」傳來的性感私密照片，並繼續借錢給對方，最後更連本帶利欠下接近100萬巨債。當他決定問「小希」還錢的時候，對方竟然「玩失蹤」，導致他只好拜託女友阿儀以Ronald的名義去找「小希」，不過對方卻向阿儀表示沒有證據Ronald曾經借錢給她。最後東張西望主持人魏柏豪嘗試聯絡「小希」之前向Ronald借錢所提供的家人朋友聯絡電話，最後卻沒有接聽，而主持親身去到「小希」爸爸的公司了解詳情，不過對方父親聲稱已有兩年的時間沒有看過自己的女兒「小希」。

小希一直推卸責任，又向阿儀表示沒有證據證明Ronald曾借錢予她。(節目截圖)

魏柏豪亦去到小希爸爸公司，希望向她爸爸了解事情。(節目截圖)

Ronald女友5字回應力撐男友震驚網民

今晚播出的最新一集講述Ronald的正印女友阿儀得悉整件事情的來龍去脈，依然選擇原諒男友，更表示：「唔係衰鹹濕」，她大讃男友其實心地相當善良。她說：「佢（男友Ronald）份人都幾好、幾善良，係有啲蠢，但係我覺得佢係以個心去幫人哋，而唔係因為衰鹹濕先信呢個女人。其實我都覺得佢幾慘，30幾歲，咁年輕就因畀人呃咗筆錢，仲要為咗幫佢，去借財務公司，搞到自己一身債。原諒咗，始終佢肯改過自新，我都唔介意陪佢捱一捱。始終佢都咁鍚我、咁愛我。」

Ronald除了現階段仍然需要還錢之外，更公開感謝女友阿儀不離不棄，並表示：「我冇諗過喺呢個環境入面，都仲有咁嘅女朋友。」網民對於這件事情感到相當震驚，掀起熱烈討論，紛紛留言道：「條仔有問題條女仲有問題，天生一對」、「女友智力同男友不相伯仲」、「佢個女朋友先痴線，甘大個人睇路啦！」