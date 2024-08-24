無綫前高層內地現身竟獲讚真人靚仔　娶華姐冠軍證條件優厚不簡單

現年43歲的王祖藍於2015年與李亞男結婚後，先後育有兩名女兒，分別是今年5歲的大女王天韻（Gabby）與3歲的細女王海靜（Hayley），一家四口生活幸福愉快。王祖藍曾空降出任「首席創意官」，惟2022年初有報道指王祖藍因鍾嘉欣失落視后，與高層樂易玲及曾勵珍反面，憤而辭職。不過王祖藍與無綫關係仍然良好，近年主力在內地發展的他，工作忙個不停，最近又參演綜藝節目。

王祖藍李亞男一家四口。（IG：@therivergirl）

王祖藍和女兒一起種菜收成。（IG@wong_cho_lam）

日前有網民於內地偶遇正在進行節目拍攝工作的王祖藍，並把片段放到社交網上分享，留言寫道：「偶遇王祖藍！真的，活的！#王祖藍 #汕頭 偶遇！他真人比電視上帥唉！」片中王祖藍一身便服打扮，正在拍攝美食節目，引來不少市民圍觀拍照。網民留言驚訝表示：「第一次聽到有人說王祖藍帥的」，但亦有網民力撐王祖藍說道：「我覺得很帥啊」。

王祖藍雖然並不靚仔，但卻能娶到2005年華姐冠軍李亞男，網民都大讚王祖藍能娶到李亞男十分幸福，更指王祖藍個人不簡單，「結婚後才發現，男人的相貌並不重要，愛老婆，疼孩子，有擔當，有責任心，幫老婆分擔家務的男人最帥」、「王祖藍也不簡單啊，相貌平平娶到這麽優秀的老婆」。

大批市民圍觀王祖藍拍節目。(小紅書)

大批市民圍觀王祖藍拍節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)

王祖藍拍美食節目。(小紅書)