劉德華開唱吸奧運體操金牌粉絲　鄒敬園感謝偶像︰賽前都給予祝福

天王劉德華目前正忙着《今天…is the Day巡迴演唱會》，所經的每一站都吸引不少粉絲捧場，而最新一站就來到杭州開唱，還吸引到重量級粉絲，奧運體操雙槓金牌選手鄒敬園前來捧場。而在個唱中他少不免會演唱《17歲》這首歌，還自爆在17歳的年紀曾自以為是巨星，沒想到最後夢想成真，連他都意想不到。

劉德華在杭州開唱。（視覺中國）

劉德華無論在娛樂事業或慈善事業都做得非常出色，是不少人心目中的完美偶像代表。而奧運體操冠軍鄒敬園曾公開自己的偶像就是劉德華：「在他的各個領域，我都覺得他是特別優秀的。然後他跟我們體操隊，也有很多的互動，也是賽前賽後都會給鼓勵，然後看了他那麼多年，他做一些事真的是很完美的，就是值得我們，不管是運動也好還是普通人也好要學習的。」

奧運體操冠軍鄒敬園前來捧場。（微博圖片）

而鄒敬園與另一位在巴黎奧運會男子雙人羽毛球奪得銀牌的王昶，一同現身杭州站演唱會，當螢光幕出現他們的時候，引來全場歡呼聲，而鄒敬園還手拿偶像年輕時的照片，相當有心，而他亦知道鄒敬園在場，二人還作小互動，掀起了高潮氣氛。事後他就發微博表示：「第一次看演唱會，謝謝華哥全場一直互動，每次賽前都會給予祝福和鼓勵，希望華哥身體健康一直唱下去。」

劉德華揚言17歲自以為是巨星。（微博圖片）

另外，在演唱會另一高潮就是劉德華在演唱《17歲》前同大家分享內心話，沒想到他表示在17歲的年紀已有星夢，他表示：「我17歲的那一年，以為自己是一個巨星，沒想到原來是真的也沒有想到會唱那麼久。」說畢他自己亦笑到合不攏嘴，可能連他也意想不到自己當時的自以為，真的會有實現的一天。而當唱《17歲》時大家都非常感動，而這首歌是他在40歲的時候創作的，一唱就唱了20多年。