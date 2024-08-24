衛詩雅與父母為婚宴試菜　爸爸爆阿女難頂憂嫁唔出：似我好火爆

將於二月跟圈外醫美男友結婚的衞詩雅（Michelle）近日積極籌備婚禮，早前她跟父母到一間有七十年歷史的傳統中式酒樓試菜。提到Michelle即將出嫁，Michelle媽咪坦言不捨，眼濕濕的她更哽咽起來，場面感動，爸爸則感恩女兒終於嫁得出：「我個女真係幾難忍受㗎！」



衛詩雅與父母齊為婚宴試菜。

試菜當日，Michelle的父母「榮榮」及「Amy」提早一小時到達酒樓，可見十分重視這次的試菜。問到二人對準女婿的分數，榮榮表示八十分，「都ok啦。」Michelle跟Amy即時大笑，榮榮解說：「可能仲未熟絡我哋啦，熟絡啲再加二十分俾佢。」Amy則給予八十五分，大讃未來女婿很乖， 十分尊重他們兩位老人家，「新年有同我哋拜年，好多聚會都有出現。」Michelle笑說自己沒有逼他出席家庭聚會，反而是男友主動報名出席，不過性格比較文靜，「佢會話：『你等埋我放工一齊去啦，我都想去。』佢會坐埋一邊，好怕羞唔出聲，哈哈。」榮榮接着說：「所以大家多啲聯繫係好嘅，叫佢多啲返嚟食飯。」

衛詩雅父母對準女婿相當滿意。

衛詩雅媽媽不捨女兒出嫁。

問到怕不怕女兒嫁不出，榮榮坦言有，更大爆女兒「難頂」，「我個女真係都幾難忍受㗎，今時今日佢都未嫁得出⋯⋯ 唉！呢個男仔頂得到佢都OK㗎啦，哈哈。佢似我囉，成日火爆，有乜嘢唔啱就講晒出嚟。」Michelle和議，「我性格都係似爸爸多啲，因為我爸爸有乜嘢都係好率直講晒出嚟；我阿媽就好醒目嘅，佢係一個好聰明嘅女人，佢好似乜嘢時候做啲乜嘢，好圓滑。」

衛詩雅媽媽不捨女兒出嫁。

Michelle有一個家姐及弟弟，二人早年都已經成家立室，最後一個女兒Michelle亦即將出嫁，榮榮指自己沒有太大不捨，「香港地方咁細。我唔會喊嘅，得我開心到不得了啦，等一日都唔知等咗幾耐。希望佢老公俾我更加錫佢、俾多啲幸福佢，咁就已經夠㗎啦。」問Amy有沒有說話寄語給Michelle，Amy說：「維繫一段婚姻唔容易，希望你哋兩個大家互相珍惜對方。 之前兩個小朋友結婚我都冇唔捨得嘅感覺，可能呢個係最後一個，我就有啲唔捨得啦……感覺三個真係要離開我啦……」這時Michelle也忍不住攬着Amy，然後笑著說：「放心，你哋而家唔係冇咗個女，係多咗個仔，着數、着數！」

衛詩雅爸爸爆料女兒性格難頂。

衛詩雅爸爸爆料女兒性格難頂。