何太唔怕被嘲買A貨用假嘢 獲路人讚靚：好多忠粉講我真係好靚女
撰文：李一雲
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76歲何伯與43歲的何太因接受TVB節目《東張西望》訪問而成為新聞人物，掀起全城熱話。雖然事件相隔三個月，不過二人的話題度不減，依然備受網民關注。何太與何伯今日（24日）下午於中環皇后碼頭附近的公園直播時被現場保安驅趕，更一度與途人爆粗掀罵戰。相隔3小時，何太又於今晚傍晚的時候再開直播，她在直播中表示今天下午已經報警，不過並未有再交代詳情，她表示：「（黑粉）你哋畀機會我報警，我會堅持直播。」
網民提議何太搞粉絲見面會
有網民提到有關於開YouTube頻道盈利的問題，她坦言：「對盈利嘅期望唔高，平常心，如果有收益會部份捐去慈善。」在直播當中有網民提到「買A貨」，她則笑說：「用假嘢有咩唔見得光啊？好多闊太都買A貨啦！」最後何太離開時，有一位路人大叫：「何太好靚女。」何太頓時笑面迎人望向鏡頭：「嗰一啲人我都唔夠膽應機，如果佢係真心講就好啦！我好驚啲黑心講反話，好多忠粉講我真係好靚女嘅。」而直播期間有一位粉絲留言指有留意到何太YouTube頻道的訂閱率，並表示：「何太已經突破7000訂閱，快啲整個粉絲見面會。」