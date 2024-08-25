麥明詩創辦育兒平台為生仔做足準備 拖埋父母落水遭投訴無假放

麥明詩成立線上育兒諮詢平台，今日（25日）舉行分享會，除咗任務顧問嘅媽媽外，爸爸同老公亦有撐場。

麥明詩成立幻兒教育平台，面試，宣傳一腳踢，而麥媽媽則負責課程內容，至於老公盛勁為，亦不時出現喺教育中心，麥明詩笑稱為「校工」。（梁碧玲攝）

麥明詩接受訪問時透露今次投資7位數，但同時雖然有不同嘅基金支持、但亦屬於自負盈虧，成立平台主要目的係希望給予家長麥明詩成立嘅平台，會有各方面專家與家長進行線上諮詢，另外亦有教育中心相關訊息、培養小朋友專注能力、情緒控制等等。麥媽媽透露有家長陀B時已報班，問到是否「生仔要考牌」，麥明詩即謂如果生仔前如果有相關學習，確係可少走冤枉路。「如果你話為賺錢係唔夠動力去推動我，我除咗想承傅媽媽嘅專業外，都覺得自己將來會有用，希望中心搞好咗後，將小朋友擺去，咁我唔使咁辛苦。」

麥明詩十分熱衷幼兒教育工作，更出動家中兩老幫手，麥媽媽投訴連想去旅行都無時間。（梁碧玲攝）

麥媽媽指麥明詩確實非常忙，但自己亦不能幫她照顧小朋友，所以成立教育中心係最好，仲話晚晚都會同麥明詩商討教育中心嘅項目。雖然媽媽開到口想抱孫，但麥明詩表示無壓力，因為自己都有生B諗法。「佢俾我壓力係覺得我太瘦、唔夠瞓，但我要做好呢個中心，真係好忙，好耐無放過假。不過媽咪都辛苦，佢好耐無放過假。」麥媽媽又指自己都想放假旅行，但眼見麥明詩對早期教育充滿熱誠，加上有感真正幫到家長，所以自己都十分上心。」

麥明詩成立嘅平台，會有各方面專家與家長進行線上諮詢，另外亦有教育中心。（梁碧玲攝）

除咗拖麥媽媽落水，麥明詩近日亦拖麥爸爸麥卓生以父女檔出任右思幼稚園管理層。麥明詩笑言自己十分公平。「佢忙幫媽媽，我覺得可以幫佢發展個人事業，所以搵啲嘢俾佢做。因為我爸之前都係中學副校長，佢有多年管理學校行政經驗，見到佢有新崗位，我覺得佢都會開心。」