著名富三代宣布再派錢！　大慈善家作風曾出1000千派畀香港市民

鍾培生是城中有名的生意人和「鑽石王老五」，爺爺鍾江海是「工廈大王」，創辦華廈置業。鍾培生在娛樂圈十分有名，與林作的拳賽令他聲名鵲起，他與前港姐袁嘉敏（Candy）複雜的關係也引來熱烈討論，而他大慈善家的行為亦獲不少人讚賞。

鍾培生是城中有名的生意人和「鑽石王老五」。（鍾培生IG）

今年年初的《慈善星輝仁濟夜》，總理鍾培生豪捐了$549,600，更親身上台遞交支票給仁濟醫院。再講2月時，他在社交平台出Post宣布派1000萬畀香港市民，不過當然有條件。上年年頭，在《仁濟醫院周年慈善餐舞會2023》中，鍾培生以188,000元投得3支紅酒靚次伯，並即場開酒請晒全場賓客飲用。

在社交平台出PO宣布派1000萬。(FB截圖)

鍾培生豪捐54萬9千6百。（《慈善星輝仁濟夜》截圖）

鍾培生以$188,000投得3支靚次伯。（網上圖片）

日前，鍾培生宣布再派錢！他出post說：「HKES 香港電子競技有限公司與大家一起奮鬥十一年了，感謝大家一直的熱烈支持！藉著HKES十一歲生日，我將向粉絲們派發總值新台幣110,000紅包與大家一同分享喜悅！大家只需1.⁠ ⁠留言標記 兩位 好友 2.⁠ ⁠⁠分享此帖文到限時動態我會在 14 天後抽出 5 位幸運兒平分新台幣110,000 紅包。」11萬台幣若27萬港紙，不過當然也有條件，但看來也不是很大難度。