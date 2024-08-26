小賴連番感動嚎哭　台上與Jeremy「熱」跳台下與Edan驚喜合唱

五堅情成員小賴（賴晏駒）日前開騷《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》，MIRROR成員Jeremy及Edan以嘉賓和觀眾身份的驚喜現身，再加上小賴Deep V騷胸肌等都令現場high 爆。一向感性的小賴面對一眾香港「賴打」（小賴fans專稱）連番熱情叫喊，及在看到家人、五堅情隊友、《綜口味》與台灣一眾好友越洋拍片祝賀演唱會成功，小賴最終還是哭成淚人。

小賴最終哭成淚人。

至於向來寵粉的小賴， 在唱出《和淚做朋友》、《 摔壞最後的奢望 》前便呼籲「賴打」們要繼續尖叫保持氣氛，因為他將會一個一個驚喜送給「賴打」，但當聽到台下觀眾誤以為是他會除衫騷肌，不停大叫：「脫掉！脫掉！」時，小賴即一貫搞笑本色，說：「本來沒有裡面的，但發現（背心）遮不了我的大肚子，所以加了件黑色，哈哈！（脫掉）太早，才剛開始，後面⋯⋯後面會有很有『聲音』的東西！但是要陪我到最後！」

事前已預告香港站會同台灣個唱不一樣，歌單上會多唱cover歌的小賴，換上了橙白色印花jumpsuit， 唱出了他唱K必點歌曲《不是因為天氣晴朗才愛你》及《 以後別做朋友》，送驚喜環節也緊隨展開。說：「雖然我沒有帶邱鋒澤來，但帶來了他的歌曲，接下來的雙人歌曲。」《邊緣人格》隨即起歌，第一個驚喜是原來Jeremy@MIRROR會中途加入，唱跳了原本邱鋒澤的部分，不能少自然是與小賴面對面的body wave及end pose小賴從後攬住的火辣部分，，熱爆全場！

Edan與小賴驚喜合唱。

入鄉隨俗，香港開騷不能少的廣東歌，小賴也精挑細選了。換上藍黑西裝的他說：「穿那麼正式是選了一首廣東歌，不知發音準不準，但這首歌對我影響挺多的，是張國榮的《追》。」就在「賴打」還在細味小賴深情演繹的《追》時，驚喜彈再發出！小賴在唱《魚水深情 》時，邊唱邊走到台下遞咪與觀眾合唱互動，原本還在唱歌的小賴突然道：「我們歡迎Edan！」全場即時歡呼，Edan接過了咪，唱了三句便與小賴來了個擁抱，小賴繼而再走到「賴打」們前大合唱，一個親切貼地的驚喜！

小賴開騷時表明不能讓自己哭，因而個唱上不停努力避開深情分享。但接近演唱會尾聲，小賴終於面對，說：「非常非常多謝每位『賴打』，有些在我未紅已喜歡我。但我十年前由參加歌唱比賽開始，唱片夢就碎！因為七、八年都沒發唱片，直至遇上了五堅情，慢慢可以讓自己圓夢，沒想到今天2024年8月25日可以擁有那麼多『賴打』看我台上唱歌，最後一首了，可以哭了。」 然後小賴開始哭成淚人並唱了 《Prefect clown》。