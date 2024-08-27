炎明熹疑已被無綫官網藝人名單除名　傳明年才約滿仍未續約有排雪

《聲夢傳奇》3料冠軍，現年19歲的炎明熹 (Gigi) 一出道即獲無綫力捧，她於2022年參演了由無綫與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，原本在港擁有大班粉絲的她，亦因而在內地圈粉無數，人氣爆升，前途無可限量，勢必成為樂壇天后接班人。然而最近卻突然傳出炎明熹離巢無綫的消息，有傳炎明熹與無綫合約即將到期，並不會再續約。不過炎明熹並沒有正式開腔回應過有關傳聞。

傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

GIGI炎明熹為演唱會積極綵排中。（IG：@yiminghay）

今日有連登網民出post指：「TVB官網最新藝人list已將炎明熹移除」，發現於TVB的官方藝人名單中輸入炎明熹名字去搜尋，已經搜不到炎明熹的名字，炎明熹看來已被除名於TVB的藝人名單中。一直有傳炎明熹6月中傳出不續約無綫後，即被雪藏。事隔至今已兩個多月，據悉她依然未動筆續約，與無綫關係仍處於膠着狀態。據知情人士透露炎明熹其實明年才正式滿約，如果她不與無綫續約，有機會被雪多一年或以上。不過亦有傳已有多家香港唱片公司放聲氣向她招手，包括旗下有張學友、陳奕迅的環球唱片，以及跟鄧紫棋（G.E.M.）以及台灣天后蔡依林合作的SONY MUSIC。

TVB官網藝人名單中已搜不到炎明熹。(網上圖片)