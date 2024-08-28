肥媽爆李龍基張武孝全盛時期秘聞　狂吸呢個數字：一個月買一層樓

修哥（胡楓）活到老學到老，即使已92歲之齡，亦跟上潮流積極發展社交網，網上節目《修哥萬花筒》更是經營得有聲有色。修哥近日邀得肥媽上節目，期間肥媽大談由草根變成金牌中介，再晉升為知名女歌手的過程。她大爆當年見盡李龍基及張武孝最紅時期，一場騷已狂吸4位數！

修哥與肥媽、陳曼娜、王玉環均是好友。（小紅書）

肥媽18歲結婚生子，為首任老公姐姐還債及養家，20出頭須到麵粉廠托麵粉賺錢，50公斤一包，「150蚊一包。」令肥媽捱到身體變形。後來25、26歲時她轉做中介人，為餐廳安排歌星琴師，公價50蚊，歌星琴師每表演一節肥媽便會抽5蚊佣，最勁睇20多間場。

肥媽後生。（影片截圖）

肥媽坦言當年最仰慕張武孝及李龍基，「李龍基揸架跑車泊門口，抄（牌）啦！行上台，（唱）『不要金不要銀，只要一碌棍』。唱完收錢，即時去門口開跑車走。唱好多場㗎喎，佢哋嗰陣時好有錢㗎，佢真係唱一個月可以買一層樓。講真！唔信你問吓李龍基佢哋。」肥媽又稱：「佢哋唱歌舞廳，佢哋當做騷，好勁，佢哋一晚可以走好多場。」

李龍基。（資料圖片）

李龍基當年都好勁！（陳順禎攝）

大AL(張武孝)。（影片截圖）

說到人生最大機會，肥媽憶述當年做中介人兼要表演，可惜到場時卻阮囊羞澀，不敢嗌嘢飲，此時肥媽遇上貴人，她說：「我前面坐嘅係陳欣健，仲有個叫咩勛、好靚仔嘅導演，所有導演、香港小姐，鄺美雲、任喜寶，好多上流社會公子哥兒、有錢人小姐明星、甄妮都喺度。」後來肥媽被叫上台唱歌，出色表演震驚台下觀眾，她謂：「唱完之後陳欣健過嚟講：『Hi，Sister！』佢以為我係黑婆，嗰陣我哋曬到好黑，頭髮又攣，問我飲咩，卒之有人請我飲嘢！」之後更被經理人發掘做歌手出道，由每月賺2000多元，升到一星期唱5晚月收18000元，由簽兩星期合約變一年約，肥媽直言：「到而家我都當自己發緊夢！」

肥媽受邀上《修哥萬花筒》。（影片截圖）

見證李李龍基同張武孝當紅時期。（影片截圖）

抄牌都不怕！（影片截圖）

入行講到而家。（影片截圖）

陳欣健曾接受《香港01》專訪，暢談當年拍攝電影《喝采》的趣事。（資料圖片/梁碧玲攝）