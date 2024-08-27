岑麗香宣布年底復出拍劇 唔膽心拍劇辛苦走樣：唔覺得我會走樣囉

岑麗香（香香）今日（27/8）現身尖沙咀出席護膚品活動，香香受訪時表示：「其實我個人都幾貪靚，但扮靚嘅時候，應該要有唔同嘅速度，就好似我要出門口嘅時候，我係有3樣嘢要攞嘅，就係防曬、粉底及唇膏。如果有多餘嘅時間，我可能會帶晒成個化妝袋，然後慢慢化，化晒成個妝先出門都得。不過通常都係唔夠時間，我都係上車先化。」

香香宣佈復出拍劇。（葉志明攝）

被問到有否因化妝太耐，而未能夠準時出門口被老公投訴？香香笑言：「呢啲唔開心嘅嘢唔好提，呢啲嘢過咗就過咗，只要進步自己就得。講真其實我一直都挑戰緊控制化妝嘅時間，好似同自己鬥快咁，目標就係唔好遲，又或者佢哋未得，而我就完成晒咁坐咗喺廳度等佢哋，咁樣我就贏晒。（有冇贏過？）有贏過呀！佢哋見到我咁都O晒嘴，我仲同佢哋講，唔緊要，慢慢，搞到自己好威咁，哈哈！」

此外，香香透露年底復出拍劇：「其實而家都仲傾緊，而自己都好期待，因為都用咗幾年嘅時候，好用心機去湊小朋友，見佢哋都大咗少少，係時候都想做返自己鍾意嘅嘢，老公都支持嘅，如果到時真係有好消息，就會同大家講。（老公驚唔驚你拍劇捱壞？）其實佢都驚，佢之前係唔記得咗。（驚你拍劇辛苦到走樣？）我唔覺得我會走樣囉，哈哈。」