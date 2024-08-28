東張西望｜老伯被撞暈港女好心扶起　反被屈5萬蚊結局係...

無綫（TVB）節目《東張西望》近日報道，有人報稱去年10月於港鐵青衣站，目擊一名老伯趕車期間被一對情侶撞倒，該情侶衝上車後不顧而去，怎料反被屈錢。

老伯被撞暈。（TVB截圖）

張小姐憶述，懂得急救的她當日出於好心，上前照顧伯伯，又有其他路人幫忙到大堂找職員協助。救護員到場處理傷者時，老伯醒來後竟指稱是張小姐從後面撞他，當場報警後。惟警員調查後，指事發現場是閉路電視盲點，故沒拍到事發經過。張小姐向在場警員錄完口供後離開，老伯則被送到醫院治理。

老伯當場報警。（TVB截圖）

事隔2個月後，該老伯經小額錢債審裁處向港女申索5萬元。張小姐不忿向老伯指：「如果我照顧你之後，你仲要告我，你會唔會覺得對我好唔公平？」老伯則稱當時自己暈倒6秒，「嗰6秒妳講咩都得」，又指已看了醫生及做物理治療，反建議張女賠3000元了事，惟張小姐反問：「我幫咗你仲要賠3000元畀你？你覺得合唔合理？」

張小姐大感委屈。（TVB截圖）

直至今年6月13日，張小姐收到老伯的終止申索書，她本以為對方放棄索償，怎料原來老伯轉而透過法律援助署控告她。張小姐委屈稱：「我覺得呢件事已經纏繞咗我咁耐，點解仲要繼續落去呢？原來自己幫人，但幫人之後也未必是一件好事，反而仲要被人索償，我覺得好無奈」。張女希望該對情侶能現身負責任，但指今次事件不會令她氣餒，下次遇上事仍會出手相助。大律師陸偉雄在報道中表示，當日可多找多些路人幫忙，以作證自己是出於好心幫對方。