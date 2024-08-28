視后睇騷疑被抽水影片流出　小紅書網民為她不值怒罵粉絲「多手」

現年50歲的蔡少芬（Ada）與張晉結婚16年，兩人育有兩女一子，一家五口生活幸福美滿。早前張晉踏入50歲生日，送自己一層樓作生日禮物，斥資4,400萬元買入元朗爾巒一幢洋房，再做業主。實際上蔡少芬與張晉在內地及展順風順水，兩公婆吸金力極強，一向愛投資買樓的蔡少芬，在內地同香港都有不少物業，有指她手持9個物業，市值近兩億，更被封為圈中「樓后」，絕對有資格慢慢揀劇本拍戲。

蔡少芬與張晉一家五口。(微博圖片)

蔡少芬近日現身人氣韓國女團(G)I-DLE演唱會，一現身已成為眾人焦點。蔡少芬穿上露肩上衣，大騷白滑後頸及美背，年過半百五官依然精緻。身邊人紛紛舉機拍下蔡少芬美照，蔡少芬亦友善地與粉絲打招呼。

蔡少芬（視覺中國）

蔡少芬（視覺中國）

然而後面的觀眾卻用手指兩度篤蔡少芬裸露的背脊，似乎想叫蔡少芬扭頭面對鏡頭影相，令蔡少芬疑被抽水。有網民看影片後批評該觀眾極無禮，「後面那個應該不是她認識的人吧，拿著手機一邊拍一邊點別人裸露的後頸感覺好不禮貌」、「後面用手的那個有點不禮貌了」。

有網民於瑞士偶遇蔡少芬。(小紅書)

完全看不出Ada已經50歲。（微博@蔡少芬）

蔡少芬年輕時擁有出眾美貌及氣質，傳聞中更與富商大劉（劉鑾雄）有過一段情，因備受寵愛更引來大美人李嘉欣呷醋。不過蔡少芬相當識做人，大劉首任妻子寶詠琴曾在自傳中提到，她沒有恨過蔡少芬，但就非常討厭李嘉欣，相信蔡少芬有過人EQ才哄得寶詠琴歡心；亦正如片中蔡少芬雖然沒有正面斥責後面的粉絲，也不扭頭迎合其意，既保全了個人形象又表達了立場，足見經驗情商。

蔡少芬睇韓國女團(G) I-DLE演唱會。（小紅書）

兩度被後面觀眾篤背脊。（小紅書）

Ada不理睬後面觀眾。（小紅書）

疑被抽水。（小紅書）