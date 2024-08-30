AV女優Miru、青空光化身天使降臨　與粉絲船P遊維港網讚：香香的

Julia京香化身希臘女神出席現面會，令粉絲樂翻天！接下來，有新生代女神Miru&青空光將於9月7日、8日來港party！除了見面會以 天堂花園雙天使 作主題外，據聞本次SIXTOY主辦大會非常揼本將OFF會定於豪華FLOAT玻璃船舉行，屆時一次過見晒Miru和青空光一齊船P兼近距離互動機會難得！

一次過見晒Miru和青空光。（IG@SIXTOY6）

Miru和青空與粉絲一齊船P。（IG@SIXTOY6）

喺玻璃船上面搞OFF會，揼本喎！（網上圖片）

Miru原名板道美硫（坂道みる），1999年出生的於2018年，即19歲那年以S1專屬女優身分出道。外媒及眾多評論皆稱她為「一戰成名」，在第4部作品就展現出驚人的演技和技巧。她曾表示可以「一邊注意攝影鏡頭位置，一邊發揮所長」，實在令人佩服。台灣著名AV評論員一劍浣春秋特地為她撰文稱揚她的演出。Miru在2019年更獲「優秀新人女優獎」，可說是近年新出道女優之中最被睇好的一位！

Miru 就好似網民印象中嘅「櫻花妹」一樣。（IG@mirugram_55）

Miru 係近期新晉一線日本AV女優，好難得會出現喺香港。（IG@mirugram_55）

Miru 係近期新晉一線日本AV女優，好難得會出現喺香港。（IG@mirugram_55）

青空光屬於甜美少女系AV女優。（IG@aozora_cmore）

雖然青空光和Miru分別是不同片商的專屬女優，但正因她們同屬相同事務所的關係，所以SIXTOY索性一同邀請兩位「小天使」到港。與Miru那種帶御姐屬性的氣質稍為不同，青空光上下都充滿了陽光、稚氣、甜美的氛圍，兩位都帶給粉絲一種鄰家女孩的感覺。一個姐姐一個妹妹，係咪好吸引？

活動當日青空光會以天使造型亮相。（IG@aozora_cmore）

青空光（青空 ひかり）同樣出生於1999年，2019年出道，甫一出道就獲得「最高笑顏」的美譽。長相甜美，有着性感身形的她，靠着她散發出的鄰家女孩的氣質與親近感，於云云擁有勁爆身材的女優之中突圍而出。

活動當日青空光會以天使造型亮相。（IG@aozora_cmore）

青空光在早前一篇訪問曾提到，出道時很快樂，中間遇過一些低潮，但過了那個關卡之後就一直無憂無慮，而且在現在的公司之中結識了很多朋友，更表示媽媽也認識Julia、本庄鈴她們，關係也十分好，大家也會經常拉她出去玩。訪問中她也透露，其實自己並沒有多大願景，只想大家一起工作，一起出席寫真會、粉絲會等活動。

青空光同Julia原來份屬好朋友。（IG@aozora_cmore）

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京香Julia依然魅力不減。（IG@julia.official_ac）