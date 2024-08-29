法證先鋒6｜元老級演員講劇集備受批評唔公道：唔好雞蛋裡挑骨頭

TVB新劇《法證先鋒6》與內地平台合拍，最近正在熱播，今輯《法證》一如既往是法證、法醫及警察多方面合作破案。「鐵三角」的法證部主管由余星柏（黃宗澤飾）、法醫方面則有范佩清（蔡潔飾）、重案方面則是井浩然（袁偉豪飾）來組成。但是自播出之後一直飽受批評，更有網民指「連黃宗澤都救唔到套劇」，因為一輯比一輯差，直言如果由第一及二輯做法證部主管的歐陽震華回來演就最好。

TVB新劇《法證先鋒6》與內地平台合拍，最近正在熱播。（葉志明攝）

不少網民都覺得還是「法證先鋒」系列的第1-3部比較好看，因為可以看到很多查案技術及技巧，獲益良多。(小紅書圖片)

日前《法證》的元老級演員歐陽震華於馬來西亞出席《半斤半兩》開鏡後，談及到有關《法證先鋒6》的批評，歐陽震華說：「我做第一第二集，我做Tim sir，第三集黎耀祥，第四集就好似黃浩然，跟住Bosco，跟住就袁偉豪，其實愈睇愈靚仔㗎喎。」歐陽震華表示要對他們公道一點，無論是演員還是編劇，他說因為自己只拍了第一輯跟第二輯，其他都沒有參與。

日前《法證》的元老級演員歐陽震華於馬來西亞出席《半斤半兩》開鏡後，談及到有關《法證先鋒6》的批評。(資料圖片)

有網民指林盛斌很有「歐陽震華的影子」。(影片截圖)

歐陽震華續說：「永遠都係嘅，你續集又好，連續好多輯都好，頭嗰兩集就我做咗，咁啲人就已經係先入為主咗，咁加上每一集佢個重心人物都會變，咁好多睇開第一第二集嗰啲呢，就一路成長呢，佢就睇返後生嗰啲呢佢哋就覺得，咦！唔係嗰樣嘢喎，咁其實人哋係進步緊嘅。咁你將20年前個模式擺返落去比較呢，咁就絕對唔公平。」歐陽震華叫大家多點欣賞人家拍出來的作品，不要「雞蛋裡挑骨頭」。