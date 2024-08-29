港星登台綜做神秘嘉賓　打電話畀主持發出嬌喘聲　冇人估中係乜水

7月時因格美颱風襲台，節目《飢餓遊戲》原定的外景行程也受影響，當時主持群與黃鐙輝、焦曼婷、陳謙文、楊奇煜、曾智希等來賓，一行人改至中視的攝影棚錄影，而製作單位趁機讓藝人重新體驗當演藝圈新人，透過闖關，爭取成為「C咖」、「B咖」、「A咖」，甚至當上「國際巨星」的機會，因為主題完全是量身打造，讓錄該集節目的藝人們覺得相當有趣。



在其中一關遊戲中，翻出在場藝人新人時期的照片，王仁甫拿出來的是1997年約17歲時的宣傳照，笑稱「當時下巴還很尖」； 而陳謙文照片被公開時，眾人都認不出來，許孟哲也笑說，「像眼睛大一點的胡彥斌」。輪到峮峮時，王仁甫也脫口「差很多」，因為是她剛出道時留著長髮的時期，還有些嬰兒肥；蔡黃汝的照片也是留著長髮，但髮型被王仁甫說像「日本偶像團體的赤西仁」，但許孟哲卻覺得她神似「蔡尚樺」，眾人看著照片，也勾起當初在新人時期的回憶。

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而該集節目中的最大爆點，是邀來陳曉東擔任神秘來賓，節目官方臉書一曝光預告，讓粉絲驚嘆節目竟邀來大咖偶像，還有網友留言「看預告有股莫名的感動，學生時期的回憶，不老男神」。

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但錄影當下，主持群及來賓事先並不知情，而是必須透過尋找裝有電話卡的盒子，才能打電話給神秘巨星，透過提問猜出真實身份。當王仁甫和許孟哲打給陳曉東時，他故意發出「嬌喘聲」，讓人一頭霧水，這也讓王仁甫氣得直呼：「這絕對不是SUPER STAR」。

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為了提高遊戲難度，陳曉東按照製作單位指示，故意捏著鼻子講話台灣國語，不少藝人紛紛以為是康康，眼看眾人遲遲猜不出來，讓陳曉東很是苦惱，因為眾人都不相信節目會邀請真正的國際巨星，最後陳曉東乾脆在通話過程自我介紹，並開玩笑哀求：「麻煩你們把我猜出來吧，求求你了」！

陳曉東（中）日前擔任《飢餓遊戲》的神秘嘉賓。（中視提供）

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