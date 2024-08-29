宋雨琦@(G)I-DLE離港過關一舉動被網民評擊無常識：做偶像做到咁

韓國人氣女團(G)I-DLE早前在香港亞洲國際博覽館Arena完成一連三場《2024 (G)I-DLE World Tour [iDOL] in Hong Kong》演唱會，歌迷反應熱烈。(G)I-DLE也非常識做，除了勁歌熱舞外，又大曬廣東話，及向粉絲送上廣東歌《我的驕傲》，非常有誠意。而《我的驕傲》原唱者容祖兒不單送上花籃打氣，更親身捧場。

韓國人氣女團(G)I-DLE早前在香港亞洲國際博覽館Arena完成一連三場《2024 (G)I-DLE World Tour [iDOL] in Hong Kong》演唱會。（IG圖片）

成員們自拍。（IG圖片）

宋雨琦在內地有極高人氣。（IG圖片）

可愛又得，性感又得。（IG圖片）

在(G)I-DLE團中，內地成員雨琦（宋雨琦）憑出演《奔跑吧》、《爆裂舞台》及《請吃飯的姐姐》等綜藝節目人氣飆升，尤其在《奔跑吧》中，雨琦絲毫沒有偶像包袱，加上熱情活潑又可愛的個性，成功圈粉，在Instagram和微博分別坐擁916萬及逾964萬粉絲。

完成一連三場香港演唱會後，雨琦隨即獲品牌邀請在港出席活動。（IG圖片）

好可愛。（IG圖片）

笑容甜美。（IG圖片）

好靚女。（IG圖片）

而完成一連三場香港演唱會後，雨琦更隨即獲品牌邀請在港出席活動，可見人氣超強，她也繼續展現可愛親民一面，跟在場粉絲派心和飛吻，又用廣東話打招呼。不過在她準備離開香港，在機場入閘時卻發生蝦碌事件，一舉動更惹網民評擊：「過關脫帽係常識，做偶像做到咁」。

雨琦離港時遇到「阻滯」。（Threads截圖）

對住機器單眼放閃都無用。（Threads截圖）

工作人員示意她行人工通道。（Threads截圖）

好尷尬。（Threads截圖）

有粉絲在Thresds分享送偶像機的片段，片中雨琦戴上Cap帽，以極淡妝示人，全身黑色打扮，短身上衣輕露纖腰，非常吸睛。但當她走到自助保安閘口，在鏡頭前掃描容貌，核實身分時，卻遲遲未能通過，期間雨琦更向辨識機單眼放電化解尷尬，但最後當然還是不成功，隨後工作人員指示她到人工通道，當她見到其他人輕易通過，則露出驚訝一面，非常搞笑。

雨琦到人工通道辦理入閘。（Threads截圖）

好似仲未諗到點解。（Threads截圖）

呢個眼神向粉絲求救嗎？（Threads截圖）

見到別人輕易通過，雨琦露出驚訝表情。（Threads截圖）

有網民就留言：「過關脫帽係常識，做偶像做到咁，扮可愛」、「要脫帽子」、「脫帽呀」；甚至有網民揶揄：「是妝前....妝後？」機場管理局創新及數據分析總經理歐陽顯宏曾表示，自助保安閘口鏡頭主要識別人臉特徵及骨架距離，一般戴眼鏡或髮形改變不會影響辨識的準確度，旅客如佩戴太陽眼鏡或帽子等，會掩蓋臉容輪廓，則需除下避免系統無法檢測。

網民留言。（Threads截圖）