31歲富貴港姐巴黎狂掃名牌盡顯家底實力　TVB力捧期離巢接手家業

現年31歲的伍樂怡 （Kelly）於2017年參選香港小姐並簽約無綫（TVB）入行，曾主持過旅遊節目《3日2夜》，出眾美貌及性感身材使她極快上位，成為人氣小花之一。可是伍樂怡2023年5月尾宣布離巢及退出娛樂圈，專注打理家族內衣生意以及自家品牌，令不少粉絲大呼不捨。

90後女神Kelly伍樂怡當年除獲封「民選港姐冠軍」。

被網民封為「仙氣女神」的伍樂怡，飾演小龍女份外有說服力。

雖然伍樂怡淡出娛圈，但仍積極發展社交網拍片。近日伍樂怡現身法國的連鎖百貨公司「巴黎春天（Printemps）」狂掃名牌。伍樂怡大讚在該百貨公司購物有折上折，每次來巴黎都會到訪，見到心儀衣服折後只售277歐元（約2403港元），伍樂怡掩口驚歎好平。

伍樂怡更獲百貨公司助手幫忙揀衫，睇完名牌衫又睇珠寶首飾香水，伍樂怡開心表示：「今日一定有收穫呀！」最後攞住幾袋戰利品離去。雖然伍樂怡是為百貨公司賣廣告，但以伍樂怡身家，絕對買得輕鬆。

伍樂怡以FIT爆身材示範多套泳衣。(IG圖片)

伍樂怡以FIT爆身材示範多套泳衣。(IG圖片)

伍樂怡以FIT爆身材示範多套泳衣。(IG圖片)

伍樂怡從小在加拿大長大，家境富裕，父親從事女性內衣生意，其胞兄則負責營銷部分，伍樂怡家族生意遍布內地海外，年銷售額達幾百萬。伍樂怡亦遺傳了父親生意頭腦，2020年豪花超過10萬創立自家滑水衣品牌IBRIO，售賣自己設計的防曬滑水衣服。翌年，她與胞兄合作開設健康Bagel網店，短短兩年成為兩店老闆。伍樂怡退出娛圈後由藝人變名人，早已擁不少名人圈好友，早前先後為賭王何鴻燊孻女何超欣、以及百億富商曾文豪女兒曾昭怡慶祝生日，又曾與霍啟仁（霍啟人）的泰國未婚妻結伴出遊，享受富貴生活。

伍樂怡行巴黎百貨公司。（小紅書）

伍樂怡每次到巴黎都會來掃貨。（小紅書）

即刻掃袋。（小紅書）

驚歎好平。（小紅書）

腹肌！（小紅書）

好身材！（小紅書）

一如既往地靚！（小紅書）

歎美景。（小紅書）

飲靚酒。（小紅書）