Anson Lo被爆身材拍得住《激戰》張家輝 Stanley未聞姜濤要休假
撰文：林得懿
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盧瀚霆(Anson Lo)和邱士縉(Stanley)今日出席西九音樂節記者會，兩人分別參與《越流行》和《「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》演出，Anson Lo預告或有機會在音樂會上首唱新歌，Stanley則預告將於芭蕾舞蹈員crossover演出，問到是否要以貼身衣物上陣，Stanley話會配合，但亦補一句交俾經理人處理，之後仲拉埋Anson Lo落水，提議對方除衫。「我見過，好誇張，爭張家輝《激戰》少少，張家輝係10的話，佢係8。」
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提到早前嘅黑圖大戰，大表哥就話隨Edan嘅道歉而告一段落，仲話手上已無存貨。「 啲fans提供嘅黑圖多到我都唔好意思要刪PO，有需要再call大家。」另外，提到大嘅表嫂嘅泳衣照，大表哥即時輕嘆：「算啦，靚就得。其實都影咗一段時間，佢都有俾我睇。」Anson Lo聞言後即提議大表哥上陣影一輯更勁嘅。
另外，有消息指姜濤拍劇後想休息與家人去旅行而推job，大表哥表示未有聽聞：「我知佢拍劇過程係chur，好多景都通宵，係會攰，但有無話要休息我就唔知。」而Alton日前在threads公開指責「私追」，大表哥認為Alton是表達要互相尊重，不影響拍攝。
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