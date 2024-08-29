Anson Lo被爆身材拍得住《激戰》張家輝　Stanley未聞姜濤要休假

Anson Lo第二年參與西九音樂節。（陳順禎攝）

盧瀚霆(Anson Lo)和邱士縉(Stanley)今日出席西九音樂節記者會，兩人分別參與《越流行》和《「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》演出，Anson Lo預告或有機會在音樂會上首唱新歌，Stanley則預告將於芭蕾舞蹈員crossover演出，問到是否要以貼身衣物上陣，Stanley話會配合，但亦補一句交俾經理人處理，之後仲拉埋Anson Lo落水，提議對方除衫。「我見過，好誇張，爭張家輝《激戰》少少，張家輝係10的話，佢係8。」

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MIRRRO團綜將在年底進行，Anson Lo 話收到消息「要去街市」。 （陳順禎攝）

提到音樂節與MIRROR 6周年（11月3日） 撞期，Anson Lo話兩個活動性質唔一樣，亦都唔會撞期。（陳順禎攝）

提到早前嘅黑圖大戰，大表哥就話隨Edan嘅道歉而告一段落，仲話手上已無存貨。「 啲fans提供嘅黑圖多到我都唔好意思要刪PO，有需要再call大家。」另外，提到大嘅表嫂嘅泳衣照，大表哥即時輕嘆：「算啦，靚就得。其實都影咗一段時間，佢都有俾我睇。」Anson Lo聞言後即提議大表哥上陣影一輯更勁嘅。

大表哥日前新劇煞科，佢話好開心，因為拍攝過程都將辛苦。（陳順禎攝）

另外，有消息指姜濤拍劇後想休息與家人去旅行而推job，大表哥表示未有聽聞：「我知佢拍劇過程係chur，好多景都通宵，係會攰，但有無話要休息我就唔知。」而Alton日前在threads公開指責「私追」，大表哥認為Alton是表達要互相尊重，不影響拍攝。