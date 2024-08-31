張家朗奧運後放大假與法籍女友蜜遊沖繩　上載嬉水照低調放閃

劍神張家朗連續兩屆奧運奪金，在巴黎奧運個人花劍成功衛冕，成為首位得到2面奧運金牌的香港運動員。奧運期間爆出他已名草有主，與法國美女劍手Solène Butruille拍拖，完成比賽後原來二人到日本拍拖旅行，女友更在IG上載照片放閃。



7月29日，巴黎奧運會，張家朗於男子花劍個人賽決賽擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），摘下他人生第二面奧運金牌，也成為68年來首位成功衛冕的奧運男子花劍手。（Al Bello/Getty Images）

張家朗衛冕奧運男子花劍個人賽後妙語連珠。（FIE Facebook）

張家朗。（袁志浩攝）

張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

奧運凱旋返港在機場接受訪問時，張家朗靦腆甜笑回應港法情緣：「大家睇到係啲咩，我都冇野講畀大家知！」當時曾透露將放大假好好休息，原來與法國劍手女友出行。Solène Butruille貼出一張嬉水照，一男一女穿上背心在沖繩海邊淺水區，手拿潛水鏡似準備浮潛，從身高及右臂上的奧運紋身明顯知道男方是張家朗，Solène在相片右下方，加上一個藍色心心，低調放閃。

張家朗與女友的關係已是朋友圈公開的秘密，合照所見他輕摟女友腰部。（網上圖片）

張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。（IG@solene.butruille）

好靚女！（IG@solene.butruille）

張家朗奪金後，女友Solène Butruille連出三Post恭賀男友，其中一個貼文更讚他是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。（IG@solene.butruille）

樣靚身材好，而且仲有劍擊實力。（IG@solene.butruille）

張家女友Solène Butruille。（IG@solene.butruille）