蔡少芬舊愛被捕獲行路有異樣　不滿真人騷突遭踢出局拍片拍內幕？

現年53歲的吳奇隆近年活躍於內地綜藝節目，不過最近他參加了沉浸式生存闖關真人騷《十天之後回到現實》，卻在錄製第6天時因傷「被退賽」，對此吳奇隆拍影片表達不滿，更大爆其中有内幕。

近日吳奇隆在vlog中表示：「好像又回到熟悉的地方了，這裡的感覺跟機場很像。」他更透露自己參加內地生存真人騷「十天之後回到現實」，突然退賽是因為有內幕。他直言：「至少不用留在那裡(主城區)感受勾心鬥角的負能量，這裡『被』通知我因傷『被』退賽了，一臉懵逼，這不應該先跟我商量一下嗎？直接讓我六天回到現實了。」吳奇隆在參賽的第五天輸了，到了第六天，製作單位則聲稱吳奇隆因健康因素退出，但吳奇隆透露自己其實是無預警「被」通知退賽，感到莫名其妙。

其後吳奇隆被網民捕獲買機票回上海，不過走路時一跛一跛，似乎有腳傷。另外節目同時有三人退賽，包含演員沈月、女星李雪琴，表面上稱是因檔期因素，引發網民懷疑是另有原因，但節目組暫時沒有回應。

吳奇隆早年曾來香港發展，與女星蔡少芬交往三年，其後在2006年與女演員馬雅舒結婚，不過這段婚姻僅僅維持三年便告吹。直至吳奇隆與劉詩詩因拍攝《步步驚心》而拍拖，其後在2018年，兩人更育有一子，可惜近年卻屢傳婚變。