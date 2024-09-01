中年好聲音3｜曾路得叫蔡靜婷睇醫生　周國豐：農曆七月聽好驚

TVB的歌唱真人騷《中年好聲音》已經播出到第三季，今輯特別加設新馬賽區及大灣區賽區，今日（1日）一集播出的是新馬賽區的10位選手。今輯繼續有肥媽、周國豐、伍仲衡、張佳添做評判，新加入的評判是曾路得。

TVB的歌唱真人騷《中年好聲音》已經播出到第三季。(節目截圖)

輯繼續有肥媽、周國豐、伍仲衡、張佳添做評判，新加入的評判是曾路得。(節目截圖)

38歲任職駐場歌手的蔡靜婷以一曲《李香蘭》出場，出名給分嚴厲的伍仲衡一邊聽還一邊皺眉頭，而周國豐亦聽到「扁晒嘴」。曾路得在她唱歌時，與肥媽商討她的問題：「你睇吓佢啪歌呢，佢一唱歌呢，呢度凹入去，即係話佢冚唪唥都冇support啊！」最後蔡靜婷只獲得肥媽、周國豐與張佳添三盞燈進入安全區。

38歲任職駐場歌手的蔡靜婷以一曲《李香蘭》出場。(節目截圖)

曾路得在她唱歌時，與肥媽商討她的問題。(節目截圖)

周國豐表示自己在最後才按燈是因為：「我呢個好似有啲mean咁，係勉強撳，因為頭先聽到個版本係似係一個《李香蘭》嘅鬼故版。佢嘅用聲全部係一個位，而嗰個位呢係最唔好聽嗰個位，你頭嗰段呢嗰種壓住把聲嚟唱呢，真係好鬼魅，農曆七月聽呢好驚！但我想畀多次機會你，你係有質素喺度嘅。」

周國豐表示自己在最後才按燈是因為好似聽鬼故版。(節目截圖)

周國豐仲話農曆七月聽會好驚。(節目截圖)

曾路得隨後表示蔡靜婷應該要去看醫生：「第一點，你返去唔該搵一個醫生check吓，你去check吓個聲帶，我好相信你係起咗繭，因為你連講嘢都係沙嘅。點解你會係咁，因為你可能根本唔夠力係可以開到你個聲帶，所以你咪死推，你愈死推就愈傷你個聲帶。」車婉婉叫蔡靜婷到安全區等待，她立即用沙啞的聲線表示「去反省一下」。

曾路得隨後表示蔡靜婷應該要去看醫生。(節目截圖)