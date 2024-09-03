林盛斌讚《美麗40路》佳麗有勇氣有自信：當年我覺得宮雪花好掂

林盛斌（Bob）今日為醫美品牌主持新店開幕，他大讚品牌十分好人，每次都會送贈券給他，老婆同3個女兒成最大受惠者。「做Facial得㗎啦，針唔使打住、Botox都遲啲先。佢哋真係好好，每次啲贈券多過我份job 錢。」Bob又謂如果女兒將來因工作需要而醫美，他一定會支持，又透露3女已開始gel甲、打耳洞。

Bob踢爆大女拍拖，但戀情極速「玩完」。（陳順禎攝）

提到小朋友今日開學，Bob笑言都有扮下嘢進行訓話，之後更爆大女已有追求者。「大嗰個有，二嗰個我都覺得佢有，細嗰個成日好似想想哋，大嗰兩個中學，拍拖都好自然，我話想見（對方），佢專揀我唔喺屋企帶返去俾阿媽見，但之後唔知因咩事分咗手，我見過張相，傻傻哋咁。（有無開導佢？）佢都有人追，話諗下先，同埋佢又覺得有啲男仔好渣。（有教佢點揀？）佢望住老竇就知水準係點。」

《美麗40》部分佳麗今日亦有出席活動。（陳順禎攝）

另外，提到同場嘅一班《美麗40路》佳麗，Bob大讚有質素，仲話自己老婆都40路。「40幾有40幾嘅靚，好似以前宮雪花我覺得佢係好掂，樣靚身材好，係勇氣同自信嘅表現，要respect 。（如果老婆要參加呢？）無所謂，如果佢想又有人提名，睇下獎金豐唔豐富。」

Bob話自己中學照，其實最似關嘉敏扮譚輝智，仲拎埋手機P圖出嚟俾大家睇 （陳順禎攝）

Bob日前在IG分享自己中學時，濃密頭髮成焦點，Bob表示雖然唔少留言指似張智霖，但他自覺似關嘉敏扮中2生譚輝智，他解釋最近因要拍節目而搵出多張舊照，見有樣衰照所以才分享。「我信10年後唔需要咩形象時，我會流長頭髮，講真㗎，留到好似林敏驄咁。」