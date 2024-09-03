無綫準視后露背高衩裙疑真空上陣勁誘人　曾介意別人眼光收起性感

現年37歲的高海寧（高Ling）去年憑劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，贏得獎項和人氣，攀上事業高峰，其後又參加內地綜藝節目《無限超越班2》，認真投入的態度，加上謙虛的性格，獲得不少內地網民認可，成功圈粉。但高海寧並沒有因此自滿，早前更趁有空檔到北京進修演技，可見她對演藝充滿熱誠。

高海寧（高Ling）上年憑《新聞女王》人氣急升，獲得不少內地綜藝節目的邀請。（IG@sammkoling）

高海寧因為《新聞女王》而人氣急升，並在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最佳女配角」。（視覺中國）

除了好戲外，眾所周知高海寧也擁有一副令男生傾慕、女生羨慕的魔鬼身材，她在身材管理方面更是非常嚴格，一點也不偷懶，經常做運動，讓身材長期處於最fit狀態。而且高海寧也毫不吝嗇其天賦本錢，不時會在社交平台性感打扮示人，展示健康性感一面，深受網民喜愛。

高海寧參加《無限超越班2》成功圈粉。（高海寧微博圖片）

高海寧早前完成了演技進修課程。（高海寧微博圖片）

近日，有網民在社交平台分享一段視頻，片中高海寧穿上一襲紅色超貼身高衩裙，正面看似沒什麼特別，但「戲肉」卻在側面，裙子上身原來是大露背設計，疑似真空上陣的高海寧，大擺甫士在日落山景前拍攝，把她的白滑玉背以及凹凸有致的S型火辣身材表露無遺，相當吸睛，這裙子真的身材差少少都無法駕馭。網民大讚：「這麼會拍」，成功引來高海寧本尊回覆：「也好會剪」。而其他網民也留言：「美人美景」、「好靚女」、「真羨慕身材」。

高海寧打扮性感，與日落山景合照。（小紅書）

美人美景。（小紅書）

大曬白滑玉背。（小紅書）

這裙子身材差一點都駕馭不到。（小紅書）

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高海寧可謂元祖級「TVB咪神」，由於身材出眾，故早年無論出席活動、參與綜藝節目還是拍劇都離不開性感示人，身材自然也成為大眾的焦點，因此除了限制了幕前發展外，也惹來不少負面報道，故她曾「封胸」努力擺脫性感形象。

高海寧近年撈得風山水起。（IG@sammkoling）

成黃金盛女筍盤。（IG@sammkoling）

高海寧身材真係無得彈。（IG@sammkoling）

後來，高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，她表示：「從曾經很在意別人的眼光，到現在我管你怎麼看。我知道我自由了，不被任何人定義。這種美是帶有力量感的，狂熱而自信。偶爾emo也沒關係，通過各種情緒感受這個世界，才能活得更真實有趣。」高海寧表示從前的她很介意別人眼光，但成熟了，心態也不同了，如今的她很愛自己，也自由了而且變得更美。

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙，若隱若現非常性感。(ig@sammkoling)