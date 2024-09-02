法證先鋒6｜陳熙蕊入行5年收入不足　幫人補習英文為持生計追夢

現年30歲的陳熙蕊（Blossom），於2019年參選《香港小姐競選》獲得友誼小姐而入行。最近陳熙蕊於TVB熱播劇中飾演患有精神分裂症的趙心嵐，劇中她因被鄧永健侵犯，但因為患有精神分裂症而被人無視，最後劇中好友曾梓謙（朱樂洺飾）為幫她出頭而殺死鄧永健。而陳熙蕊亦為了朱樂洺而出手殺死傷害他的前女友彭倩玟（利穎怡飾），演技獲得不少網民大讚專業。

陳熙蕊於TVB熱播劇中飾演患有精神分裂症的趙心嵐，劇中她因被鄧永健侵犯。(節目截圖)

陳熙蕊於TVB熱播劇中飾演患有精神分裂症的趙心嵐，劇中她因被鄧永健侵犯。(節目截圖)

陳熙蕊亦為了朱樂洺而出手殺死傷害他的前女友彭倩玟（利穎怡飾）。(節目截圖)

陳熙蕊演技獲得不少網民大讚。(節目截圖)

陳熙蕊入行5行，到底有多辛酸。她表示最辛酸是自己一個人在香港，經濟收入不足時更需要幫小朋友補習：「我覺得最辛酸嘅應該係我本身全家人都係美國紐約，我自己一個留喺香港，所以屋租呀嘢食嗰啲都要自己負責返，都會㗎咁有時間都會幫下小朋友補習補英文。」

陳熙蕊入行5行經濟收入不足要幫小朋友補習。(ig@blossom0911)

陳熙蕊雖然隻身留港工作，但仍然努力克服「home sick」，現在認識到一班好友是她覺得最開心的事。她表示前年被公司派去內地做直播帶貨時經歷人生最孤獨的時間，但最後她克服了：「最辛苦嘅係晚晚都要同屋企人facetime，因為我係一個好痴家嘅人，好彩係喺TVB識到同屆嘅港姐，有佢哋陪住我。但係前年俾公司派咗去廣州做直播，果斷時間應該係我人生最孤獨嘅時間，因為去到當陣時疫情好嚴重，所以有一段時間自己留咗喺廣州嗰邊冇朋友，自己一個過聖誕自己一個喺屋企倒數自己一個過新年。但係咁樣反而令我發現，原來我自己一個咁獨立好似與世隔絕左都可以生存到。」

陳熙蕊雖然隻身留港工作，但仍然努力克服「home sick」。(ig@blossom0911)

陳熙蕊表示前年被公司派去內地做直播帶貨時經歷人生最孤獨的時間。(ig@blossom0911)

陳熙蕊現在更努力工作，因為她在這裡找到了自己喜歡的東西：「而家返咗嚟香港都係繼續奮鬥，不過真係好鍾意呢份工作，所以希望可以堅持落去。」

陳熙蕊現在更努力工作，因為她在這裡找到了自己喜歡的東西。(ig@blossom0911)