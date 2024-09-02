法證先鋒6｜陳熙蕊入行5年收入不足 幫人補習英文為持生計追夢
撰文：胡凱欣
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現年30歲的陳熙蕊（Blossom），於2019年參選《香港小姐競選》獲得友誼小姐而入行。最近陳熙蕊於TVB熱播劇中飾演患有精神分裂症的趙心嵐，劇中她因被鄧永健侵犯，但因為患有精神分裂症而被人無視，最後劇中好友曾梓謙（朱樂洺飾）為幫她出頭而殺死鄧永健。而陳熙蕊亦為了朱樂洺而出手殺死傷害他的前女友彭倩玟（利穎怡飾），演技獲得不少網民大讚專業。
陳熙蕊入行5行，到底有多辛酸。她表示最辛酸是自己一個人在香港，經濟收入不足時更需要幫小朋友補習：「我覺得最辛酸嘅應該係我本身全家人都係美國紐約，我自己一個留喺香港，所以屋租呀嘢食嗰啲都要自己負責返，都會㗎咁有時間都會幫下小朋友補習補英文。」
陳熙蕊雖然隻身留港工作，但仍然努力克服「home sick」，現在認識到一班好友是她覺得最開心的事。她表示前年被公司派去內地做直播帶貨時經歷人生最孤獨的時間，但最後她克服了：「最辛苦嘅係晚晚都要同屋企人facetime，因為我係一個好痴家嘅人，好彩係喺TVB識到同屆嘅港姐，有佢哋陪住我。但係前年俾公司派咗去廣州做直播，果斷時間應該係我人生最孤獨嘅時間，因為去到當陣時疫情好嚴重，所以有一段時間自己留咗喺廣州嗰邊冇朋友，自己一個過聖誕自己一個喺屋企倒數自己一個過新年。但係咁樣反而令我發現，原來我自己一個咁獨立好似與世隔絕左都可以生存到。」
陳熙蕊現在更努力工作，因為她在這裡找到了自己喜歡的東西：「而家返咗嚟香港都係繼續奮鬥，不過真係好鍾意呢份工作，所以希望可以堅持落去。」