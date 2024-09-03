視帝視后人氣CP重組被偶遇網民期待再合作　嫁豪門仍努力拍戲追夢

視帝馬國明與視后林夏薇於2023年播出的劇集《法言人》飾演一對CP，二人在劇中修成正果，大結局一集還拍了婚紗照，他們除了攬到實一實影婚照，其中一張鼻尖碰鼻尖的照片更是甜蜜滿瀉，十分恩愛。一眾網民當時都委喜歡馬國明與林夏薇這對CP，林夏薇接受訪問時談到與馬明的「金田」CP大受歡迎，她坦言有意外驚喜：「見到觀眾正能量留言好鼓舞，都希望有機會再同佢合作。」

馬國明與林夏薇組成的金田CP大受歡迎。(劇照)

馬國明與林夏薇組成的金田CP大受歡迎。(劇照)

今日有網民於社交網分享了偶遇馬國明與林夏薇的照片，留言寫道：「看我在澳門偶遇誰！！！！馬國明和林夏薇！！！超級激動的！！Btw 夏薇真人真系好靚啊，生圖就很好看了」，未知是否進行拍攝工作，博主又補充說當日是於澳門福隆新街遇到兩人。相中可見馬國明與林夏薇同樣穿上天藍色長袖恤衫，馬國明配黑色西褲，相當有型，林夏薇則穿上米白色迷你裙，大騷白滑美腿，性感迷人。網民都紛紛留言大讚他們男帥女美，又表示期待兩人再組CP合作。有幾位網民就曬出了同樣在當地偶遇他們的照片。

有網民於澳門偶遇馬國明與林夏薇。(小紅書)

有網民於澳門偶遇馬國明與林夏薇。(小紅書)

有網民於澳門偶遇馬國明與林夏薇。(小紅書)

有網民於澳門偶遇馬國明與林夏薇。(小紅書)

林夏薇 與金融才俊老公莫贊生（Jason）自2015年結婚至今一直十分恩愛。Jason閒時更會親自為老婆下廚炮製美食，兩人在家中享受燭光晚餐，十分有情趣。Rosina亦不時會於她的IG上post相大曬幸福，放閃曬恩愛。雖然林夏薇本身家底豐厚，又嫁入豪門做少奶奶，但她未有放棄她的演藝事業，醉心演戲，她老公對她亦非常支持。