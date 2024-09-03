ANSONBEAN與張天穎情侶檔放閃　被問中秋節順勢「提親」竟然咁答

ANSONBEAN（陳毅燊）與女友張天穎（Jaime）今日（3日）出席「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」記者招待會，他們以情侶檔身份接受訪問，Jaime表示：「係我先收到邀請，之後ANSONBEAN先收到邀請，開心到轉咗10個圈。」ANSONBEAN透露兩年前已經有曾經參與相關活動的演出，並表示：「今次知道可以再表演超級期待，呢一個同志活動真係好緊要，去室外演出嘅能量會大好多。」

ANSONBEAN與張天穎今日（3日）出席「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」記者招待會。（陳順禎攝）

唔介意情侶檔合作

被問到會否邀請粉絲戴定太陽眼鏡，以防二人放閃，Jaime表示：「頭先活動都好掁眼，應該到時都係差唔多啫！」講到二人是否希望可以同台合唱，Jaime說：「我啱啱作咗首新歌俾佢叫做《ONE DANCE》，大家如果未聽就一定要聽！」ANSONBEAN則回應：「表演嗰樣嘢就睇吓有咩方式，未有呢個計劃。如果一齊表演就希望有一個啱嘅演出模式，暫時需要計劃一下。」他們異口同聲表示未有機會一起推出一首合唱歌。

ANSONBEAN與張天穎異口同聲表示未有機會一起推出一首合唱歌。（陳順禎攝）

講到雙方公司是否同意情侶檔接洽工作，他們笑說：「呢啲嘢就要問返公司。」提到中秋節將近，是否有計劃雙方互相見家長，ANSONBEAN則透露：「我有幾次見到Auntie Uncle（女方家長）都係做嘢，都係MV探班見面比較多，正式就未見面。」被問到中秋節會否順勢「提親」，ANSONBEAN透露自己中文不好，反問Jaime：「乜嘢叫做提親？」Jaime笑說：「我唔解釋啦！我中文都唔係咁好。」