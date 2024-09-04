何太爆被何伯曾懷疑被屈食死貓傷盡佢心：問我係咪想攞多啲服務費

月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，兩人連月來備受網民熱烈討論，甚至成為了網絡紅人。何伯被網民批評咸濕老懵懂，何太又被狠批貪錢，但兩人亦無懼大家的負評，更不止一次開直播與網民互動兼大曬恩愛。不過近期何太卻多次在直播鬧爆何伯，把她一手打造的賢妻徹底撕破。然而她每次鬧完何伯之後，總會跟老公和好如初，今早兩夫妻又再一起開直播。

何太與何伯相處融洽。(youtube截圖)

何太與何伯相處融洽。(youtube截圖)

何太為自己做第三者以及陀住BB去街市搵人食死貓的傳聞澄清，她說：「嗰陣時我同咗我老公 (何伯) 一齊咗成個月，第二個月就推遲咗一個禮拜左右無嚟M，我就同我老公講咗一句啫，話唔知係咪有餡，唔知係咪懷咗BB呀，我老公都好驚訝，佢都唔相信，佢話『吓，唔係卦，有咁快？』當時佢好防我啦，總之我老公佢係好精靈既，根本都係好識提防我囉。我只不過係嚟遲咗M啫，都無BB，就屈我話我陀個BB，聽到我老公叫我去驗DNA，我就驚到落咗去，邊有呢啲事。」

何太今早與何伯直播。(YOUTUBE截圖)

何太續說：「我老公講當時仲唔相信一個月就會有咗，我見到佢啲反應都好傷心，我嗰時都有懷疑我有無睇錯人，點解佢會咁既反應呢。如果佢真係愛我，就算個肚唔係佢既佢都會接受。佢最傷我心係佢話我屈佢食死貓，當時我真係暈咗一暈，當自己識錯咗人。佢如果有幾百萬都睇我唔起架，係呢幾個月佢落難原來我對佢係不棄不離，佢先知道我真係好人，初初佢對我都唔係好架。同佢同居咗7日，我計錯日子係兩星期，佢明明一蚊都無出過畀我，竟然問我係咪想攞多啲服務費，又激我一次。」

何伯就冧爆表白何太，兼激讚何太說：「我執到，我執福，多謝你老婆仔，我呢個老婆個心地百中無一架，佢又無呃過錢又無騙過我，樣樣都同我講真心話，佢真心既。」