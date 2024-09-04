古天樂與「姑姑」李若彤重聚掀回憶殺：最掛住係雕兄

古天樂、Jeremy（李駿傑）今日出席護膚品牌活動，提到香港演藝人協會，將馬拉松式舉行School Tour，透過到訪學校關顧學生情緒。古天樂表示首站將會是母校迦密中學，雖然公布消息後有示不少學校查詢，但古天樂目前想做完首站後再睇情況做決定，問到佢到時會否表演，他說：「我會上台，有個遊戲環節我做評審、同校長傾偈，我見個rundown都幾長，所以做咗第一次再睇下點。（學生如果要求你唱歌？）我做到嘅要求會聽到，做唔到嘅係聽唔到。」

古天樂堅拒喺任何K局上聽到自己作品。（陳順禎攝）

提到入行前曾為陳慧嫻《Dancing Boy》MV擔任男主角片段近日被網民出土，連張繼聰都話想send返俾當事人欣賞，古天樂即謂：「唔使啦，都出晒報紙，我都睇咗。（有無勾起回憶？）有！其實平時唔係我拍，係我帶人去，成日都搵唔到男人，咁搞到我上陣，一日拍3首，都幾辛苦，但嗰時就係咁。（動作自己諗出嚟？）你都見到我好hea 啦，仲洗度？」古天樂續說，平日唱K如有朋友點自己嘅作品，他會即時行開。「以前去唱K都會有癮揸咪唱，但近年完全係零，唔知係咪疫情後嘅問題。（有無飲歌？）人哋歌，但人哋點我啲歌的話，我都會藐佢。（最藐邊首？）首首都藐。」

講完雕兄後，古天樂一見到Jeremy即時話「你都幾啱做雕兄」。（陳順禎攝）

過兒同姑姑原來日前再合體拍廣告。

古天樂日前喺內地出席活動時，與「姑姑」李若彤重聚，他表示二人除在飛機上偶遇外，亦有在《金雞》合作，而對方每年生日時，自己都會短訊祝賀。「尋日先同佢拍完廣告，我哋傾咗好多嘢，我有叫佢同電視台啲朋友一齊食飯。佢喺我心目中永遠都係不變嘅姑姑。我哋講到拍攝時最難忘係咩，我一定係同雕兄練功嗰場，我記得好似有成5、6頁對白，我係咁講，佢就呀呀呀，真係難為雕兄。」