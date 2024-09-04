古天樂協助幕後疏導情緒　與政府商討政策振興電影業

古天樂認為與新人合作，有助創作同創新。（陳順禎攝）

黃秋生早前透露獲古天樂邀請任藝術總監帶新人出道，古天樂今日出席活動時，提到各行各業均面對很大壓力，所以想邀請前輩們與台前幕後分享昔日面對難關時嘅心態與經驗。而提到日前元朗一對情侶輕生，男死者生前曾從事電影道具，但兩年前罹患腦癌，導致工作機會減少。古天樂表示：「其實疫情影響好大，因為好多人都停晒工，轉咗工又未必會返嚟，但好在我近排見到非常多新人入行，做燈光、助手都係女性為主。不過經濟唔好有啲人會輕生，我係理解，所以咪話搵人去疏導，同埋我做總會時，都希望有問題可提出，但有啲問題唔係我哋可以解決。」

古天樂指除咗搵秋生之外，仲有多位前輩都會與後輩分享經驗。(張祖銘攝）

問到是否每年都有幕後尋找經濟上支援，古天樂表示近年開戲確實有減少。「希望唔好跌落去，所以都要由源頭開始。」另外，對於有傳港產片停工，古天樂認為是因有公司改變策略而導致傳聞出現：「唔係佢哋唔開，全部都開， 我諗要睇情況再決定， 因為都要睇返觀眾同票房需要 。同製作成本係咪要調整一次，整體性唔係開唔開工，都關乎所有工作人員問題。（有無人搵你求助？）我哋有同政府相關部門嘅人去傾，希望有新政策可以幫到呢個行業，但都要睇睇政策可唔可行、點幫，呢個都係傾緊。」

古天樂喜見唔少新人入行做幕後。（陳順禎攝）

另外，提到余慕蓮早前透露已立遺囑，將全副身家捐出，古天樂指余慕蓮雖然身體狀況一般，但仍有能力照顧自己。「我哋都問佢，佢都話自己搞掂，出邊有更多照顧唔到嘅個案，所以我哋係要平均地調配人手去處理。」