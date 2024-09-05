伍允龍婆婆離世遺憾未能見最後一面：我知道佢喺天家度睇住我

伍允龍昨日（4日）打扮型格現身時裝秀活動，他接受傳媒訪問時表示今次只是來看騷，並不是走秀。伍允龍被問到會否嘗試走秀時，他表示曾經試過走秀：「之前試過嘅，絕對唔係好專業囉，因為佢哋有自己行路嘅方法，咁我行到好似『硬橋硬馬』咁。」伍允龍指自己腳傷未癒，即使打筋斗都打不了很多個。

伍允龍昨日打扮型格現身時裝秀活動。(陳順禎 攝)

至於伍允龍會否走出自己的風格時：「如果真係有幸人哋搵我做呢類型嘅job呢，咁我都會同佢哋溝通吓嗰啲衫同有咩動作可以做啦，可能有啲衫唔係咁方便嘅，呢套就好方便啦，鬆到可以打筋斗都得。」而伍允龍的腳傷，他表示已經康復了很多，帶傷工作的他亦不忘感謝讓他先休息再工作：「有一場大打嘅，劇組就好好啦，畀我休息好先再拍嗰場，咁都係啱啱上個禮拜拍咗，都拍得幾順利，同埋冇咩大嘅影響。不過都未係100%好返晒嘅，都有啲物理治療要做嘅。」

伍允龍的腳傷，他表示已經康復了很多，帶傷工作的他亦不忘感謝讓他先休息再工作。(陳順禎 攝)

伍允龍被問到會否要「就住就住」來開工，他尷尬表示醫生希望他「就住就住」：「自己拍起上嚟就好興奮，所以就唔會點就囉，不過好似頭先咁講，都幾順利冇咩大嘅影響。」他講到因自己太投入工作，在工作時感覺不到痛楚，直到工作完後才感到痛。他亦有講到傷口已經癒合，現在定時要去做物理治療，傷勢已經比之前好了很多。至於醫生有沒有說到什麼時候可以痊癒時，他表示已經傷了一段時間：「應該差唔多㗎啦，依家去到差唔多好返晒，咁就要做物理治療，可以避免啲後遺症。」

伍允龍被問到會否要「就住就住」來開工，他尷尬表示醫生希望他「就住就住」。(陳順禎 攝)

日前伍允龍發文提及到他的婆婆剛剛離世，他遺憾表示因為最近都有工作在身，所以未能去送她一程：「我知道佢係喺天家度睇住我㗎啦，佢走嘅時候都好peaceful。」至於會否請假回去幫忙打點時，他則說因為工作太密，所以未有時間能讓他回去幫忙。

日前伍允龍發文提及到他的婆婆剛剛離世。(陳順禎 攝)

伍允龍遺憾表示因為最近都有工作在身，所以未能去送她一程。(陳順禎 攝)