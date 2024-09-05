幸福視后一家逛商場打扮低調仍被認出　一理由婉拒粉絲合照獲諒解

現年44歲的靚媽胡杏兒與老公李乘德 （Philip） 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。杏兒平日除了忙於工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。

胡杏兒與三名仔仔。(IG圖片)

胡杏兒與老公好恩愛。(IG圖片)

昨晚有內地來港旅遊的網民於社交網分享了偶遇胡杏兒一家在商場逛街的片刻，以「偶遇胡杏兒一家 我心心念念吶」為標題，寫道：「居然今天在商場偶遇胡杏兒！杏兒遮的很嚴實 說實話我是認不出來 只是我瞥見一個很可愛的小baby 內心乍現 這可愛的小男孩👦不是杏兒的二兒子嗎 再往左邊一看，是杏兒老公 再往前一看 是杏兒！」

博主表示當時心情十分激動，因為一向超級欣賞胡杏兒，看過很多她的劇和訪談，覺得她美麗又睿智。博主續說：「我就壯著膽子上前求合影 哈哈哈 杏兒說她沒化妝 而且孩子在她手上翻騰 我就趕緊“放行”了，自己也帶娃特能理解，生怕打擾 今天打了個招呼就好開心了哈哈哈。」表示理解胡杏兒以沒化妝為由婉拒合照。

胡杏兒與老公及仔仔逛街被偶遇。(小紅書)

胡杏兒與老公及仔仔逛街被偶遇。(小紅書)

胡杏兒與老公及仔仔逛街被偶遇。(小紅書)

胡杏兒與老公及仔仔逛街被偶遇。(小紅書)

胡杏兒與老公及仔仔逛街被偶遇。(小紅書)

胡杏兒與老公及仔仔逛街被偶遇。(小紅書)

日前她又曬出一輯泳照。（IG@myoliemyolie）

大派福利！（IG@myoliemyolie）

特別請了當地的攝影師拍攝。（IG@myoliemyolie）

長腿！（IG@myoliemyolie）

盡顯高䠷身形。（IG@myoliemyolie）

超Fit！（IG@myoliemyolie）

完全唔似三子之母！（IG@myoliemyolie）