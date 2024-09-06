蔡少芬生頭胎想體驗陣痛唔打麻醉　堅持12個鐘後頂唔住麻藥不離手

熱播中由古裝劇《後宮甄嬛傳》延伸的內地綜藝節目《煥新環遊傳》相當受歡迎。而在最新一集中，提到生兒育女話題時，蔡少芬（Ada)就表示生第一胎時想體驗無痛分娩，但最終敵不過痛楚，堅持了12個小時後終需要打麻醉生產，在過程中她麻醉藥不離手，只是聽見都感受到那種痛楚，令不少網民都直言媽媽果真偉大。

《煥新環遊傳》相當受歡迎。（蔡少芬微博圖片）

在38歲之齡Ada就生下長女張楚兒，然而第一胎的生產令她印象深刻，事關其沒有打麻醉藥生產：「我是想感受那種痛，我死都不給聞那個麻醉都不聞，然後我老公不停地在旁邊說『你聞吧』然後那個護士就說『誰跟你說不要聞』，我說人家說沒力的我要忍住，還有我要拍戲，我要去感受那種痛。」

Ada在38歲生下長女張楚兒。（蔡少芬微博圖片）

Ada想體驗自然分娩。（影片截圖）

沒想到在痛了12個小時，她終於受不了需要麻醉：「一給我那個麻醉，我根本拿不出來。立馬去開刀，然後在這裡打麻醉，他（醫生）說打針你拿開你那個（聞麻醉），不拿，這個完全不能離開。然後醫生說『給她聞着來打』，然後打完了，他說『你其實沒感覺了』，不拿開，『你拿開吧真的不痛了』，然後就給我生出來。」只是聽着她形容可想而知生產過程是多麼的辛苦，所以網民都直言每一位媽媽都值得致敬，她們都是很偉大的。