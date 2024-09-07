鍾欣潼作客胡楓節目重提首專輯賣斷市　興奮告知成龍遭冷淡回應

Twins最近作客胡楓的YouTube節目「修哥萬花筒訪」大談當年初出道即爆紅點滴、相處方式，以及組成「龍虎豹」的由來。對於初出道爆紅，蔡卓妍（阿Sa）憶述當年：「我記得有一次喺旺角就封咗條街，我哋去到好多人，最後個活動都要取消，好似都係冇落到車。」

Twins最近作客胡楓的YouTube節目「修哥萬花筒訪」。（影片截圖）

阿嬌指成龍得知Twins銷量成績反應冷淡

Twins指當年推出第一張專輯，有一段時間並不在香港，鍾欣潼（阿嬌）則說：「嗰陣同成龍大哥喺出埠拍戲，我阿媽打俾我話隻碟買唔到，我第一個反應就話點解買唔到，點解禁止我哋出做錯咗啲咩事？」阿Sa隨即也笑說：「我老竇都同我講我隻碟冇得賣，我有同佢講點解冇得賣？」她們解釋專輯原來銷情極好，已經售罄。阿嬌透露興奮告訴成龍大哥唱片銷量一事，對方的反應極為冷淡：「哦，係呀！」

阿嬌透露興奮告訴成龍大哥唱片銷量一事。（影片截圖）

鍾欣潼作客胡楓節目大呻成龍冷淡。（微博@電影龍馬精神）

阿Sa澄清從來冇同阿嬌鬧過交

胡楓在節目透露過去舉辦的演唱會，阿Sa爸爸也有份投資，對此阿Sa則回應：「我知道佢有去睇，唔知（爸爸有份投資）。」Twins被問到合作無間有否吵架，阿Sa表示：「真係冇，當然大家有意見不合嘅時候，但係我哋唔會去吵架。」阿嬌則回應：「因為嗌交好傷身，又要諗返件事，日日都要見。」

對於初出道爆紅，阿Sa憶述當年：「我記得有一次喺旺角就封咗條街。」（影片截圖）

胡楓自爆有睇過《龍虎豹》

她們異口同聲表示有良好的溝通：「通常係開會揀歌去討論，但最後都係公司同事決定，少數服從多數。」講到與天后容祖兒的關係，阿Sa回應：「我哋叫做（龍虎豹），祖兒係龍，阿Sa係虎，阿嬌係豹，唔係本書嚟㗎，係個名嚟嘅咋。」胡楓隨即爆料：「龍虎豹（色情刊物），我都有睇過。」

容祖兒與Twins今自稱「龍虎豹」。(陳順禎攝)