汪明荃再踏紅館舞台家英哥獻舞祝賀　久未與欣宜聯絡:希望佢健康

阿姐相隔7年再開騷，今日舉行記者會。（梁碧玲攝）

阿姐汪明荃將在11月再踏紅館開騷，今日喺記者會上仲首播新歌《Make My Day》，家英哥聽完之後，仲忍唔住即場獻舞，而阿姐睇完之後，評價係「我好多謝你」，十分好笑。

家英哥以粵劇舞步演繹阿姐新歌。（梁碧玲攝）

阿姐同家英哥接受訪問時，提到相隔七年再開騷，但暫時只得兩場，阿姐表示有得加場當然最好，但體力上都係考慮原因之一。問到歌衫方面會唔會有驚喜，家英哥即時反應甚大：「少布？唔好啦掛，總之大家明白㗎啦。」問到家英哥閒時在家中會跳舞𠱁阿姐開心，阿姐即謂：「無，唔會𠱁我。」家英哥亦表示出騷因有記者在場才會𠱁阿姐，又笑言喺屋企唔止平淡，直情係冷酷。阿姐又透露開騷前將會入劇組，家英哥聞言後即問「你拍時裝定古裝？」、「做壞人定好人？」、「會唔會有男朋友？」、「會唔會請我做？」，之後又話自己爭取多年飾演男朋友一角，但一直未有機會。「我相信都係無機會，因為我演技太厲害。」

同阿姐訪問時，家英哥繼續嘴多多，十分好笑。（梁碧玲攝）

提到新歌搵嚟林家謙作曲，阿姐表示因想與新世代歌手合作，但一收到樂曲後，第一個感覺是十分難唱，反覆試唱才搞掂。

另外，近日傳欣宜秘密產子，阿姐表示已經好耐無同欣宜聯絡，家英哥亦謂：「基本上我哋無乜點聯絡欣宜，連秋官都係，希望佢健康啦。」