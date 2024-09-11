神級日本AV女優河北彩伽12月再度來港　絕密行程流出粉絲起哄搶飛

獲封「三上悠亞接班人」的25歲日本AV女優河北彩伽（前名河北彩花）早前6月應邀出席香港粉絲見面會，相信好多忠粉去完都會意猶未盡，有人嫌和河北彩伽距離太遠，有人錯失了見面機會而感到失望。據報河北彩伽亦將於9月29日舉辦首個台灣粉絲見面會，相信有人已經買定飛encore，但始終同台灣有一海之隔，有不少人因此而無奈放棄。據報台灣粉絲見面會的400張門票已迅速被秒殺，就連「18張VVIP券」亦火速售罄。可見河北彩伽有多受歡迎！



河北彩伽12月再度來港，大家準備好未？(IG@saika_kawakita__official)

還好，以往舉辦過天使萌、八掛海、涼森玲夢、神木麗 等等，多達11位人氣女優的公司SIXTOY將應粉絲要求，於12月份邀請河北彩伽到港出席舉辦的粉絲見面會。一如既往，這一次河北彩伽見面會@香港12月也設立了一系列近距離接觸的活動券，例如「女友感」滿滿的OFF會，「近距離接觸」的自拍券和的攝影券，以及活動必有的簽名券等等，保證入場的河北彩伽的粉絲們都能盡興而歸！

據聞今次仲有OFF會，有機會同河北彩伽近距離互動！(IG@saika_kawakita__official)

主辦這次「河北彩伽見面會@香港12月」活動的SIXTOY負責人表示，應參加過數場見面會的粉絲要求，所以特別加推12月份的河北彩伽見面會，「好多fans話想見到河北彩伽老師，有啲人去唔到台灣。本來我哋都冇計劃，見咁多人要求所以就滿足吓大家。我哋為呢個見面會諗咗個特別嘅神秘主題，最緊要大家玩得開心。」

SOD都是真的？ 日本AV女優神木麗cos愛神維納斯突襲旺角！

河北彩伽真係勁靚！(IG@saika_kawakita__official)

真係每個月都有AV女優嚟香港開fans meeting。（SIXTOY官網 / 截圖）

河北彩伽真係勁靚！(IG@saika_kawakita__official)

河北彩伽真係勁靚！(IG@saika_kawakita__official)

河北彩伽真係勁靚！(IG@saika_kawakita__official)

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呢次河北彩伽粉絲見面會同上一次最大嘅分別，就係多咗個OFF會！有機會近距離互動，一齊玩遊戲，影合照！

八掛海粉絲見面會：

伊藤舞雪＋涼森玲夢＋櫻空桃 OFF會花絮：