冼靖峰食自製「雞胸水」食到有成果　家燕姐同關楓馨睇到嘩嘩聲

TVB新節目《家常便飯爭霸戰》本周一（9日）正式播出，而節目中三位主持薛家燕、冼靖峰（Archie）及關楓馨（Fabi）日前就到電台進行宣傳。節目中Archie更提到自己平時只吃「白烚雞胸肉、白烚西蘭花、白烚紅籮筐，再攪爛變成汁」，聽到這，大家都不禁「傻眼」加佩服。

薛家燕、冼靖峰（Archie）及關楓馨（Fabi）TVB新節目《家常便飯爭霸戰》主持。(胡凱欣 攝)

三位主持接受《香港01》訪問時都表示節目很精彩，平時只吃雞胸肉的Archie表示今次是「名正言順」吃好東西：「名正言順咁樣食好多好食嘅嘢！」家燕姐看到他平時只吃「雞胸水」，表示他很久沒吃好東西：「佢都忍唔住口啊！咁我就直情冇忍啦！所以我拍完呢個節目就肥咗好多。」家燕姐更大讚Fabi能保持苗條，但Fabi都表示自己有吃很多，沒有在節制。

薛家燕、冼靖峰（Archie）及關楓馨（Fabi）三位主持接受《香港01》訪問時都表示節目很精彩。(胡凱欣 攝)

家燕姐表示節目中的參賽者由17-78歲都有，每個人都能煮出一手好菜，所以她與Fabi午餐跟晚餐都沒在吃，留著肚子等吃參賽者煮的「好料」。家燕姐被問到今次參賽的菜式是平日的「家常便飯」還是有多個國家的菜時，她就表示：「家常便飯嘅菜嚟，但係佢哋煮到好好味不特止，佢哋好叻，仲識擺盤！」相信懂得擺盤已經為菜式加分不少。

家燕姐表示節目中的參賽者由17-78歲都有，每個人都能煮出一手好菜。(胡凱欣 攝)

Fabi就覺得有他們的個人風味：「雖然係家常便飯，但都係佢哋自己煮咗一個唔同嘅方法或者唔同嘅烹飪方法去煮一啲嘢出嚟，所以大家都會學到唔同嘅嘢。」家燕姐覺得參賽者煮的東西太好吃，更說到要家中的菲傭學習一下，家燕姐說Archie雖然只吃「雞胸水」，但也要學一下回去煮給家人吃。

Fabi就覺得有他們的個人風味。(胡凱欣 攝)

「零」實戰經驗的Archie在節目學到不少煮飯技巧後，立即回家考驗媽咪：「你知唔知蕃茄炒蛋點整啊？啊媽話落呢樣呢樣，我話錯！」但他表示在這個過程可以與媽咪一起研究怎樣去煮好一個菜：「終於都知道點樣同媽咪一齊去煮好一味餸，以前望住佢煮啦，會落啲咩，都冇好特別理點解要落鹽，點解要落茄汁，但係依家就同媽咪研究落咗茄膏會點呢？」Archie覺得因為這樣，與媽咪多了不少的話題，亦能增加溝通。

「零」實戰經驗的Archie在節目學到不少煮飯技巧後，立即回家考驗媽咪。(胡凱欣 攝)

Fabi就表示爸爸不擅長煮東西，但她在節目中學到技巧後亦有回家分享：「拍完呢個節目之後，我都有同daddy講話你應該開始要睇吓！學吓嘢！等佢自己學吓嘢！」

Fabi就表示爸爸不擅長煮東西。(胡凱欣 攝)

Archie平日只吃「雞胸水」，對於今次節目中可以嚐到不少好東西，會唔會覺得之前吃得太「斎」，他就覺得是習慣，而且可以用2分鐘就吃完人家30分鐘吃的東西。原來Archie把平時吃的食物全放在攪拌機內打碎，就變成「雞胸水」了：「即係依家食嘢係一個功能，而唔係享受。」連家燕姐都大讚Archie專業。

原來Archie把平時吃的食物全放在攪拌機內打碎，就變成「雞胸水」了。(胡凱欣 攝)

Archie為了keep fit，可以排除了所有零食，而健身成果家燕姐及Fabi都表示有目共睹。Archie掀起衣服露出手臂時，家燕姐及Fabi亦「睇到嘩嘩聲」！但現場Archie仍然不願意公開成果：「到有嘅時候就一次過畀大家睇！依家就睇住我朋友丁子朗先啦！」

現場Archie仍然不願意公開成果。(胡凱欣 攝)