NewJeans直播控訴公司不公拒屈服　要求HYBE重聘被炒製作人閔熙珍

韓國女團NewJeans憑住與其他K-pop女團截然不同的風格，兩年前出道時以「怪物新人」姿態出道，全球爆紅！而她們的成功，有「NewJeans之母」之稱的製作人閔熙珍絕對功不可沒，五位女生與閔熙珍關係情如母女，而即使是五位成員的家長，過往亦曾公開表示對閔熙珍的感謝。

NewJeans兩年前以「怪物新人」姿態出道，年近十幾歲已擄獲全球粉絲。（IG@newjeans_official）

不過近月閔熙珍與母公司HYBE內鬥不斷，4月時母公司HYBE控告閔熙珍，閔熙珍亦曾召開記招，以「盡力一煲」的方式扭轉形勢，一方面被指「瘋狂」，卻獲得不少NewJeans粉絲Bunnies支持。而後來法院判她勝訴，令她重新振作，Bunnies也以為事件告一段落。不過日前HYBE無預警宣布解除閔熙珍作為子公司ADOR董事的職位，明顯削權，要求她日後僅負責NewJeans的製作，並已找來他人取代ADOR董事一職，閔熙珍表明這件事沒經過她同意。

閔熙珍早前在記招表演非常激動，但卻成功扭轉劣勢。（IG@newjeans_official）

閔熙珍牽線，請來梁朝偉於NewJeans MV中演出。（IG@min.hee.jin）

除此之外，負責NewJeans MV拍攝與製作的導演申宇碩在ADOR新執行長上場後接到通知，要求將所有於Dolphiners Films與Ban Heesoo YouTube頻道內，與NewJeans有關的影片下架，包含已拍攝但未發布的MV也嚴禁發布。Ban Heesoo是代表著粉絲「Bunnies」視角的頻道，記錄著NewJeans的點點滴滴，頻道內所有影片一夜間全刪，令Bunnies崩潰痛斥HYBE！受這些負面消息影響，之前NewJeans出席活動時都愁眉苦臉，提不起勁，讓粉絲非常擔心，亦怕隨時面臨NewJeans解散。

而今日（11日），NewJeans全員Haerin、Hanni、Hyein、Danielle及Minji突然在工作人員不知情下，以非官方途徑開直播，直接控訴HYBE的不公平待遇，直斥HYBE是非人公司，全程長達30分鐘！不過，整條直播片連同頻道，隨後已即時被刪除。

NewJeans繞過公司，在無預警情況下開直播控訴HYBE，並聲援被解僱的前製作人閔熙珍。（YouTube@nwjns）

NewJeans透露曾與經營團隊進行討論，但感覺溝通無法達成，於是決定開直播。她們說：「自從我們出道以來，我們與閔熙珍代表有過充分了解的時間。當時年輕的我們對成年人和社會感到恐懼，但閔熙珍代表卻與眾不同，我們之間建立了堅固的信任關係。」五女指自己喜歡與閔代表合作，不過自出道以來，發生了很多難以理解的不合理事情，例如她們的私密記錄被公開了，NewJeans：「我們看到後感到非常驚訝，也無法理解，作為應該保護我們的公司，竟然無法管理這些資料，甚至讓它們外洩。這也讓我們對其他資料的管理產生了不信任感。我們曾與代表和父母一起向HYBE請求保護，但HYBE卻漠視了我們，代表也因此被解除。我們對未來該相信和依靠誰感到非常迷茫。因此，我們決定勇敢地站出來，因為如果不這麼做，似乎沒有人會聽到我們的聲音。」

（左起）Haerin、Hanni、Hyein、Danielle、Minji突發開直播，受負面消息所困，五位一臉沉重。（YouTube@nwjns）

NewJeans透露，近來Hanni在化妝間遇到過其他偶像團體的成員和經紀人，那位經紀人說「無視她」，她們感到極其震驚，並向公司反應了情況，惟公司沒有採取任何措施，「那個團隊不僅沒有道歉，甚至連錯誤都不承認。這讓我們感到非常困難，因為沒有任何人來保護我們。亦由於沒有證據，我們被告知無法解決這個問題，這讓我們感到失去了可以保護我們的人，也感覺到沒有任何人打算保護我們。」

Hanni早前被其他團體無視，向公司申訴後，公司卻沒有人為她出頭。

她們說過往閔熙珍代表曾經為她們而奮戰，但現在的人卻不會這樣做，令她們極其擔心未來，感到非常害怕。然而，五位還是在如此不安的情緒下決定發聲：「更可怕的是，我們目前的作品也正受到威脅。我們為創作作品投入了所有努力，而那些同樣全力投入的工作人員也在眼前，我無法理解為什麼會發生這種事情。」她們曾相信新任經營團隊，但問題卻越來越大，也提到申宇碩導演影片被下架一事不應該發生，「我們希望對我們工作的人們給予尊重。現在的行為絕對不是為了我們。」五位對HYBE是否真的為NewJeans著想存疑，希望大家能從直播了解她們的心情。

NewJeans認為新團隊及HYBE完全沒有站在她們的立場設想。

NewJeans表明想與閔熙珍齊上齊落，「我們的夢想是與閔熙珍代表一起做我們喜歡的音樂，我們一直為此努力，但現在已經無法實現這個夢想，甚至連制定的計畫也無法執行。我們只是為了自己的夢想而努力，難道我們做錯了什麼嗎？代表被解任僅一週後，我們無法再與一直合作的導演一起工作，對於未來是否會與其他工作人員分開感到恐懼。請不要只是口頭上說關心藝術家，讓我們能夠依賴並享受工作吧。」NewJeans說目前面臨很多外界干擾，無法理解什麼是真正對她們有利及成長，又對Bunnies感到抱歉和難過：「他們曾經與我們一起創造了美好的回憶，但現在卻要面對這些不應該發生的困擾。更糟的是，我們差點失去了象徵NewJeans和粉絲關係的作品，我們不希望再失去其他東西，也不想順應或跟隨HYBE所屬的社會。」

NewJeans對Bunnies感到抱歉和難過，亦對前景感迷惘。

對於閔熙珍被「炒魷」一事，NewJeans坦言是從新聞報道才知道，感到非常震驚。她們謂：「作為HYBE旗下的藝人，公司的單方面通知讓我們感到完全不被尊重。我們通過經紀人聽說新代表希望與我們打招呼，但從他們的第一個行為開始，我們沒有感受到任何信任。現在的情況顯示，所有的承諾只是空話，HYBE在NewJeans回歸前一週沒有協助宣傳，還發布了關於代表的負面報導，這到底哪裡是對NewJeans有利的呢？我們再次質疑。」NewJeans於半年間面對著不必要和疲憊的話題，感到非常不安，亦擔心未能實現想實行的目標，甚至丟失目前的工作，「這讓我們感到非常無力。我們為了停止這些令人疲憊的行為而開了這個頻道。」

NewJeans是從新聞報道才得悉閔熙珍被炒魷，直斥HYBE極不尊重。（IG@min.hee.jin）

她們對HYBE不誠實的工作方式作出控訴，請求說：「請不要再進一步干擾，請讓代表回到原來的ADOR，回到熟悉的狀況，而不是現在陌生的情況和陌生的人。我們不是要求更多，只希望大家能在各自的位置上做好自己的工作，我們也會做好我們的工作。從人性的角度，希望不要再折磨閔熙珍代表。坦白說，代表真的很可憐，HYBE看起來像是一家非人性的公司，我們從這樣的公司能學到什麼呢？我們希望的是，閔熙珍代表能夠在她所擔任的、經營的、製作的、原來的ADOR中繼續工作，希望會長和HYBE能在25日之前做出明智的決定，讓ADOR恢復正常。」