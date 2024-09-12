前無綫一線花旦生圖竟被誤認錯另外兩女星　曾傳是小三如今極幸福

現年45歲的周勵淇（Niki）2018年閃嫁內地演員傅浤鳴，2020年誕下仔仔Morris，婚後淡出幕前主力照顧家庭，一家三口生活幸福，她亦不時會於社交網分享她的生活點滴。周勵淇的仔仔轉眼已4歲，她也復出演藝工作，除了亮相公開活動，還參與了電影的演出，其中一部她主演的新戲《紮職3》最近正在上映，她也有頻頻現身該電影的宣傳活動。

周勵淇keep得好好。(ig圖片)

昨日有網民於社交網分享了一段偶遇周勵淇的短片，以「姐姐你是一塊香香軟軟小蛋糕🍰🥰」為題，留言寫道：「從紮職2 到紮職3 麗淇姐都在 本人真的超美超可愛！！！再創世紀，天幕下的戀人都是以前滿滿回憶的下飯劇啊啊啊～期待更多新劇播出。」片中的周勵淇穿上over-size短袖T恤配牛仔褲，一身型格casual打扮，加上一頭長曲髮，女人味中帶點野性，原相機拍攝的生圖之下依然相當靚女，一點也看不出她的真實年紀。一眾網民都留言大讚周勵淇keep得好好，不過有幾位網民就表示認錯了她是李彩華以及陳敏之。

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)

周勵淇如今擁有幸福家庭，不過她在結婚初期形象和事業一度走下坡。當時有傳周勵淇是以第三者身份介入別人的婚姻搶人老公，令她背負上小三之名，雖然她已作出了否認，但似乎已無法挽回她昔日的形象，內地網民已認定了她是小三而唾罵她，甚至狠批她：「偷來的婚姻不配擁有幸福。」周勵淇一度因此而工作量亦銳減。