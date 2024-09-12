蔡少芬親證「懷孕變高」傳聞　坦承鞋碼增大兩碼：骨頭會增大

懷孕中的婦女身體上會出現各式各樣的變化，甚至盛傳會離奇長高幾公分，對於這個都市傳說，已育有三名孩子的蔡少芬（Ada)就在節目《煥新環遊傳》中證實，揚言自己生了小孩後穿鞋腳碼從39碼變大至41碼，直言骨頭真的會增大的。

蔡少芬生了小孩後鞋碼變大了。（微博圖片）

在節目中當大家講起身高問題的時候，內地女星藍盈瑩就表示：「我媽媽說生了孩子還長（長高。）」對此Ada就以過來人身份經歷表示：「生了孩子會長的，我生三個我的骨頭都長了，真的。連腿都那個腳，本來是39（鞋碼）現在變成41了，因為骨頭會增大的。」不少網民都好奇她所說的話到底是不是真的呢？引來許多媽媽網民留言表示真的存在，直言腳骨確是會長大的。

蔡少芬育有三名小孩。（蔡少芬微博圖片）

而對於懷孕婦女是不是有二次發育這個問題，據有婦產科醫生指出，年輕媽媽可能因骨骺線還未真正閉合，受到荷爾蒙如生長激素等的影響，身體會分泌鬆弛素，令到關節鬆弛，關節與關節之間的距離變寬，身高就會增長1-2公分。

網民留言。（微博圖片）

另外，有一種是隨着孕婦在孕期中肚子變得越來越大，重心會靠前傾，而孕婦就會自然地向後仰，從而拉伸了脊椎，就會出現長高的感覺，而這種突如其來的長高，通常在產後復原期就會恢復到原來的身高。