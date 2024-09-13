香港小姐2024｜汪明荃任評判揀冠亞季　樣貌內涵外呢樣都係條件

《2024年香港小姐競選》決賽將於星期日（9月15日）舉行，今日（13/9）15位佳麗，及多位評判等出席「候選佳麗首晤大會評判」記者會。德言望重的汪明荃（Liza姐）今屆任評判之一，相信大家對於阿姐對於港姐冠軍的要求都十分有興趣。



汪明荃（Liza姐）好高貴！（葉志明 攝）

汪明荃（Liza姐）接受《香港01》訪問時說：「今日呢個見面會好重要，因為我哋可以面對面見咁多位佳麗，可以聽佢哋講嘢，睇佢哋談吐，應付夠唔夠斯文大方，學歷夠唔夠，都係考慮因素。」

Liza姐續說：「我諗選香港小姐最重要係，儀態大方，談吐溫文，講嘢有冇分寸，個樣要甜。我覺得佢哋好平均，尤其係講嘢都叻。」她表示今日一見，已經有心水，不過Liza姐盲未有透露是哪幾位，只說：「要睇佢哋臨時發揮。」Liza姐會否特別嚴格？她回答：「每個人眼光唔同，好似我鍾意單眼皮，你鍾意單眼皮，大家都唔同。」她也表示，也注重佳麗們的內涵修養。

汪明荃（Liza姐）談對香港小姐要求。（葉志明 攝）

汪明荃（Liza姐）：「我諗選香港小姐最重要係，儀態大方，談吐溫文，講嘢有分寸，個樣要甜。我覺得佢哋好平均，尤其係講嘢都叻。」（葉志明 攝）

《2024年香港小姐競選》15位候選佳麗及評判，幕後人員。（葉志明 攝）

《2024年香港小姐競選》15位候選佳麗。（葉志明 攝）

香港小姐2024名單｜15位入圍決賽佳麗資料一覽：IG私照/身高/泳裝

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以泳衣上陣。（資料圖片）

2024香港小姐15入圍決賽名單

陳紫佟（Jessie Chan）倪樂琳（Ellyn Ngai）

王汛文（Candice Wong）謝淑怡（Zoie Tse）

莊曉婷（Kimmy Chong）李曼思（Adria Li）

秦冀雯（Yvonne Li） 盧凱怡（Kerry Lo）

陳甜甜（Rose Chan）吳芷靖（Clary Wu）

梁嘉莹（Emily Leung）鍾翠詩（Tracy Chung）

程姜月（Dolores Ching）楊梓瑤（Amina Yeung）

俞可程（Kanis Yu）