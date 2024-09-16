香港小姐2024｜李曼思十強不入 有樂小姐加持都幫佢唔到？
撰文：林迅景
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《2024年香港小姐競選》昨日完滿結束，6號李曼思（Adria）最終十強不入，但在《2024年香港小姐競選決賽》前兩日的記者會上，樂易玲（樂小姐）被問及心水佳麗名單時，就曾點名提及過6號李曼思進步大，今次獲得TVB高層樂小姐加持都幫佢唔到！
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香港小姐2024｜三甲人選出爐？ TVB高層樂小姐點名讚呢三位佳麗
說回面試中的李曼思，由於身高只有157cm的關係，其實在眾多參選者之中並不算突出。不過，入選後的她被發掘到了獨特的一面，經常被讚笑容甜美，充滿正能量。值得一提的是，李曼思與莊曉婷、俞可程、「師姐」何沛珈和陳懿德出發內蒙古拍外景時，曾因角度問題而被笑是素顏特寫驚變「照妖鏡」。
香港小姐2024名單｜15位入圍決賽佳麗資料一覽：IG私照/身高/泳裝
4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家
謝淑怡背景不容輕視，她在美國知名學府約翰霍普金斯大學碩士畢業，主修鋼琴演奏。並指出，鋼琴是她的另一半，由小時候開始，鋼琴伴隨她走過了許多高低起伏，並希望參加香港小姐2024去跳出自己的舒適區。
身高:169cm
IG:zoietsy
8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師
盧凱怡（Kerry）因為健美的身材而受到注意，其實她除擁有亮麗外表外，更是一位國際標準舞世界選手。原來，她從幼稚園時期就開始學習舞蹈，並在10歲時展開了專業的訓練。近年更得到了世界級冠軍的成績。
身高:173cm
IG:kkkerrylohoiyi
14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生
身高:179cm
IG:amina.yeung
來自荷蘭，會說6種語言