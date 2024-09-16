香港小姐2024｜李曼思十強不入　有樂小姐加持都幫佢唔到？

《2024年香港小姐競選》昨日完滿結束，6號李曼思（Adria）最終十強不入，但在《2024年香港小姐競選決賽》前兩日的記者會上，樂易玲（樂小姐）被問及心水佳麗名單時，就曾點名提及過6號李曼思進步大，今次獲得TVB高層樂小姐加持都幫佢唔到！

6號李曼思最終十強不入。

李曼思剪髮後造型。（資料圖片）

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以比堅尼泳亮相會吾傳媒。（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》6號李曼思、9號陳甜甜。（陳順禎 攝）

👇👇👇《2024香港小姐競選》15位候選佳麗泳裝一覽👇👇👇

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香港小姐2024｜三甲人選出爐？ TVB高層樂小姐點名讚呢三位佳麗

說回面試中的李曼思，由於身高只有157cm的關係，其實在眾多參選者之中並不算突出。不過，入選後的她被發掘到了獨特的一面，經常被讚笑容甜美，充滿正能量。值得一提的是，李曼思與莊曉婷、俞可程、「師姐」何沛珈和陳懿德出發內蒙古拍外景時，曾因角度問題而被笑是素顏特寫驚變「照妖鏡」。

首輪面試時的李曼思（Adria）。（資料圖片）

李曼思與莊曉婷、俞可程、「師姐」何沛珈和陳懿德出發內蒙古拍外景。

李曼思與莊曉婷、俞可程、「師姐」何沛珈和陳懿德出發內蒙古拍外景。

香港小姐2024名單｜15位入圍決賽佳麗資料一覽：IG私照/身高/泳裝

4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家

謝淑怡背景不容輕視，她在美國知名學府約翰霍普金斯大學碩士畢業，主修鋼琴演奏。並指出，鋼琴是她的另一半，由小時候開始，鋼琴伴隨她走過了許多高低起伏，並希望參加香港小姐2024去跳出自己的舒適區。

身高:169cm

IG:zoietsy

《2024香港小姐競選》候選佳麗，4號謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（IG@zoietsy）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，4號謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（IG@zoietsy）

8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師

盧凱怡（Kerry）因為健美的身材而受到注意，其實她除擁有亮麗外表外，更是一位國際標準舞世界選手。原來，她從幼稚園時期就開始學習舞蹈，並在10歲時展開了專業的訓練。近年更得到了世界級冠軍的成績。

身高:173cm

IG:kkkerrylohoiyi

《2024香港小姐競選》候選佳麗，8號盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師。（IG@kkkerrylohoiyi）

14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生

身高:179cm

IG:amina.yeung

來自荷蘭，會說6種語言

《2024香港小姐競選》候選佳麗，14號楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生。（IG@amina.yeung）