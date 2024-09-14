香港小姐2024｜吳芷靖想留港發展　陳甜甜：TVB唔畀我工資都願意

《2024香港小姐競選》決賽將在明晚（15日）舉行，今日（14日）一眾候選佳麗出席試戴后冠活動，大家都愈戰愈勇，期待明晚決賽。而大熱門9號陳甜甜（Rose）及10號吳芷靖（Clary）在接受《香港01》訪問時就表示最害怕問答環節，因為擔心廣東話的表達。

《2024香港小姐競選》決賽將在明晚舉行。（陳順禎攝）

歷經多月的訓練之後，明晚終於迎來決賽，問到現時心情如何時，Clary就表示：「開始感覺到少少壓力同緊張，特別係見完評判之後，特別有決賽嘅感覺，覺得自己要加把力去努力。」而在旁的Rose就表示：「我覺得依家都好放鬆，唔緊張。」

10號吳芷靖（Clary）最擔心是問答環節。（陳順禎攝）

決賽日是以直播形式舉行，問到怕不怕「發台瘟」時，Clary就表示最擔心是問答環節：「會有啲擔心自己廣東話嘅表達，有時會表達唔到自己嘅諗法或者一時之間講唔出，都會特別擔心呢個問答嘅環節。」Rose都表示很怕這個環節:「但我覺得無論發生咩事都要保持笑。（家人嚟到現場睇比賽會唔會有壓力？）我冇呀，因為覺得依家入咗15強都覺得自己好幸運，我其實係一個幾容易滿足嘅人。」

9號陳甜甜（Rose)身材出眾。（陳順禎攝）

Rose一直以來被視為大熱門，而Clary日前亦被網民投票選為「我最喜愛佳麗」之一，令她信心大增。問到比賽無論有否奪獎，會想留港發展還是有其他計劃？Clary就表明：「我覺得要睇TVB會唔會畀到機會我哋，有冇工作可以畀到我哋，如果係有嘅話當然會留低，我依家屋企人都喺香港，所以都會留喺香港。」而Rose更不介意人工問題：「如果TVB願意畀我機會，我當然願意喺TVB發展。我覺得自己比較有觀眾緣，希望留TVB發展。（人工低喎？）唔介意，其實唔畀我工資做都願意，因為我覺得機會最重要。」