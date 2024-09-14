香港小姐2024｜回顧15位佳麗首輪面試造型　有一人極具冠軍相

《2024年香港小姐競選》決賽將於星期日（9月15日）舉行，屆時就會誕生港姐冠亞季三甲。日前TVB舉行記者會，15位入圍佳麗都明艷照人，做好了充分準備。經歷了兩個多月集訓，確實令她們改變不少。想知有幾大改變？不如翻看一下她們在首輪面試時的照片，當中2號倪樂琳、8號盧凱怡和11號梁嘉莹等可說是表現相當穩定，外表上幾乎一樣，而9號陳甜甜則收起了性感，6號李曼思變得更甜美，而在首次面試時已跑出，相當有「女神風」的13號程姜月就明顯跌watt變得普通。香港小姐2024佳麗資料一覽
2024香港小姐15入圍決賽名單
1號陳紫佟（Jessie Chan）2號倪樂琳（Ellyn Ngai）
3號王汛文（Candice Wong）4號謝淑怡（Zoie Tse）
5號莊曉婷（Kimmy Chong）6號李曼思（Adria Li）
7號秦冀雯（Yvonne Li） 8號盧凱怡（Kerry Lo）
9號陳甜甜（Rose Chan）10號吳芷靖（Clary Wu）
11號梁嘉莹（Emily Leung）12號鍾翠詩（Tracy Chung）
13號程姜月（Dolores Ching）14號楊梓瑤（Amina Yeung）
15號俞可程（Kanis Yu）
15. 俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師
15. 俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師。（資料圖片） 俞可程（Kanis Yu）在首輪面試昤與現在差別不大。（資料圖片） 俞可程（Kanis Yu）在首輪面試昤與現在差別不大。（資料圖片）
14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生
14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生 楊梓瑤（Amina Yeung）為海外佳麗，是故沒有參加首輪面試。（資料圖片）
13. 程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主
13. 程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主。（資料圖片） 首輪面試中，程姜月（Dolores Ching）以「女神風」打扮出場。（資料圖片） 首輪面試中，程姜月（Dolores Ching）以「女神風」打扮出場。（資料圖片）
12. 鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生
12. 鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生。（資料圖片） 鍾翠詩前後分別不大，果然是選美經驗豐富。（資料圖片） 鍾翠詩前後分別不大，果然是選美經驗豐富。（資料圖片）
11. 梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生
11. 梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（資料圖片） 梁嘉莹（Emily Leung）好似瘦咗啲，皮膚又白咗少少。（資料圖片） 梁嘉莹（Emily Leung）好似瘦咗啲，皮膚又白咗少少。（資料圖片）
10. 吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人
10. 吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人。（資料圖片） 首輪面試時吳芷靖（Clary Wu）裝扮更搶鏡。（資料圖片） 首輪面試時吳芷靖（Clary Wu）裝扮更搶鏡。（資料圖片）
9. 陳甜甜（Rose Chan）25歲，學生
9. 陳甜甜（Rose Chan）25歲，學生。（資料圖片） 陳甜甜（Rose Chan）有樣又有身材，成個package都好好。（資料圖片）
8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師
8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師。（資料圖片） 盧凱怡（Kerry Lo）除咗化妝唔同咗，基本上冇乜分別。（資料圖片） 盧凱怡（Kerry Lo）除咗化妝唔同咗，基本上冇乜分別，一樣咁靚！（資料圖片）
7. 秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生
7. 秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生。（資料圖片） 同首輪面試比較，秦冀雯（Yvonne Li）瘦咗唔少！（資料圖片） 同首輪面試比較，秦冀雯（Yvonne Li）瘦咗唔少！（資料圖片）
6. 李曼思（Adria Li）26歲，學生
6. 李曼思（Adria Li）26歲，學生。（資料圖片） 李曼思（Adria Li）好似仲靚咗！（資料圖片） 李曼思（Adria Li）好似仲靚咗！（資料圖片）
5. 莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師
5. 莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師。（資料圖片） 明顯睇到，首輪面試時嘅莊曉婷（Kimmy Chong）冇乜自信。（資料圖片） 明顯睇到，首輪面試時嘅莊曉婷（Kimmy Chong）冇乜自信。（資料圖片）
4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家
4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（資料圖片） 謝淑怡（Zoie Tse）表現好穩定。（資料圖片） 謝淑怡（Zoie Tse）表現好穩定。（資料圖片）
3. 王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理
3. 王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理 (左至右) 王汛文、楊梓瑤、李曼思齊接受傳媒訪問。 3號王汛文（candice)奪得「友誼小姐」獎。（資料圖片）
2. 倪樂琳（Ellyn Ngai） 23歲，畢業生
2. 倪樂琳（Ellyn Ngai） 23歲，畢業生。（資料圖片） 倪樂琳（Ellyn Ngai）幾乎一樣。（資料圖片） 倪樂琳（Ellyn Ngai）幾乎一樣。（資料圖片）
1. 陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生
1. 陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生。（資料圖片） 點講呢，陳紫佟（Jessie Chan）喺首輪面試時，呢個髮型真係一言難盡。（資料圖片） 點講呢，陳紫佟（Jessie Chan）喺首輪面試時，呢個髮型真係一言難盡。（資料圖片）
香港小姐2024｜一文睇15位佳麗比堅尼泳裝 9號陳甜甜效果最震撼
《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以比堅尼泳亮相會吾傳媒。（資料圖片） 《2024香港小姐競選》12號鍾翠詩、13號程姜月。（資料圖片） 《2024香港小姐競選》9號陳甜甜、13號程姜月。（資料圖片） 《2024香港小姐競選》9號陳甜甜視覺效果最震撼。（資料圖片） 《2024年香港小姐競選》佳麗試戴后冠。15位佳麗泳裝。（資料圖片） 《2024年香港小姐競選》佳麗試戴后冠。15位佳麗泳裝。（資料圖片） 《2024年香港小姐競選》佳麗試戴后冠。15位佳麗泳裝。（資料圖片）