香港小姐2024｜回顧15位佳麗首輪面試造型　有一人極具冠軍相

《2024年香港小姐競選》決賽將於星期日（9月15日）舉行，屆時就會誕生港姐冠亞季三甲。日前TVB舉行記者會，15位入圍佳麗都明艷照人，做好了充分準備。經歷了兩個多月集訓，確實令她們改變不少。想知有幾大改變？不如翻看一下她們在首輪面試時的照片，當中2號倪樂琳、8號盧凱怡和11號梁嘉莹等可說是表現相當穩定，外表上幾乎一樣，而9號陳甜甜則收起了性感，6號李曼思變得更甜美，而在首次面試時已跑出，相當有「女神風」的13號程姜月就明顯跌watt變得普通。香港小姐2024佳麗資料一覽

1號陳紫佟（Jessie Chan）2號倪樂琳（Ellyn Ngai）

3號王汛文（Candice Wong）4號謝淑怡（Zoie Tse）

5號莊曉婷（Kimmy Chong）6號李曼思（Adria Li）

7號秦冀雯（Yvonne Li） 8號盧凱怡（Kerry Lo）

9號陳甜甜（Rose Chan）10號吳芷靖（Clary Wu）

11號梁嘉莹（Emily Leung）12號鍾翠詩（Tracy Chung）

13號程姜月（Dolores Ching）14號楊梓瑤（Amina Yeung）

15號俞可程（Kanis Yu）

15. 俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師。（資料圖片）

俞可程（Kanis Yu）在首輪面試昤與現在差別不大。（資料圖片）