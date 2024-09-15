香港小姐2024決賽｜15強名單 一文睇晒各佳麗同初出鏡有咩分別
撰文：林迅景
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《2024年香港小姐競選》決賽將2024年9月15日舉行，2024香港小姐冠亞季軍將會誕生！過去2個多月的TVB集訓，都令最後15強佳麗有大大的改變。小編為大家準備了15位佳麗由首次面試、開始大改造、泳裝環節、到IG圖片，讓大家可以更加深入了解15位佳麗。
2024香港小姐15強入圍決賽名單
1號陳紫佟（Jessie Chan）2號倪樂琳（Ellyn Ngai）
3號王汛文（Candice Wong）4號謝淑怡（Zoie Tse）
5號莊曉婷（Kimmy Chong）6號李曼思（Adria Li）
7號秦冀雯（Yvonne Li） 8號盧凱怡（Kerry Lo）
9號陳甜甜（Rose Chan）10號吳芷靖（Clary Wu）
11號梁嘉莹（Emily Leung）12號鍾翠詩（Tracy Chung）
13號程姜月（Dolores Ching）14號楊梓瑤（Amina Yeung）
15號俞可程（Kanis Yu）
2024香港小姐評判/司儀
評判:由周梁淑怡、阿姐汪明荃、何超鳳、彭韻僖及葉楊詩明擔任
司儀:陳貝兒、麥美恩、陳懿德、何沛珈、莊子璇
15. 俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師
俞可程大改造前照片(身高:166.5cm)
俞可程泳裝/活動/大改造後照片
俞可程IG相片(IG@kanisyu_)
14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生
楊梓瑤是海外佳麗，是故沒有參加首輪面試
楊梓瑤泳裝/活動照片(身高:179cm)
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楊梓瑤IG相片(IG@amina.yeung_)
13. 程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主
程姜月大改造前照片(身高:165cm)
程姜月泳裝/活動/大改造後照片
程姜月IG相片(IG@dlres___k)
12. 鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生
鍾翠詩大改造前照片(身高:159cm)
鍾翠詩泳裝/活動/大改造後照片
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鍾翠詩IG相片(IG@_tracychung)
11. 梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生
梁嘉莹大改造前照片(身高:169cm)
梁嘉莹泳裝/活動/大改造後照片
梁嘉莹IG相片(IG@ljyemily1119)
10. 吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人
吳芷靖大改造前照片(身高:166.5cm)
吳芷靖泳裝/活動/大改造後照片
吳芷靖IG相片(IG@wukeke25)
9. 陳甜甜（Rose Chan）25歲，學生
陳甜甜大改造前照片(身高:164cm)
陳甜甜泳裝/活動/大改造後照片
8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師
盧凱怡大改造前照片(身高:173cm)
盧凱怡泳裝/活動/大改造後照片
盧凱怡IG相片(IG@kkkerrylohoiyi)
7. 秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生
秦冀雯大改造前照片(身高:174.5cm)
秦冀雯泳裝/活動/大改造後照片
秦冀雯IG相片(IG@qqqjw123)
6. 李曼思（Adria Li）26歲，學生
李曼思大改造前照片(身高:167.5cm)
李曼思泳裝/活動/大改造後照片
5. 莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師
莊曉婷大改造前照片(167.5cm)
莊曉婷泳裝/活動/大改造後照片
莊曉婷IG相片（IG@_kimmychong_）
4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家
謝淑怡大改造前照片(169cm)
謝淑怡泳裝/活動/大改造後照片
謝淑怡IG相片（IG@zoietsy）
3. 王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理
王汛文泳裝/活動/大改造後照片(166.5cm)
王汛文IG相片（IG@candicejuuuuu）
王汛文（candice)奪得「友誼小姐」獎
2. 倪樂琳（Ellyn Ngai） 23歲，畢業生
倪樂琳大改造前照片(167.5cm)
倪樂琳泳裝/活動/大改造後照片
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倪樂琳IG(IG@ellyncyy)
1. 陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生
陳紫佟大改造前照片(161.5cm)
陳紫佟泳裝/活動/大改造後照片
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陳紫佟IG@jessieeetzung
香港小姐2024｜一文睇15位佳麗比堅尼泳裝 9號陳甜甜效果最震撼
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