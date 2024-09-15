香港小姐2024決賽｜15強名單 一文睇晒各佳麗同初出鏡有咩分別

《2024年香港小姐競選》決賽將2024年9月15日舉行，2024香港小姐冠亞季軍將會誕生！過去2個多月的TVB集訓，都令最後15強佳麗有大大的改變。小編為大家準備了15位佳麗由首次面試、開始大改造、泳裝環節、到IG圖片，讓大家可以更加深入了解15位佳麗。

2024香港小姐15強入圍決賽名單

1號陳紫佟（Jessie Chan）2號倪樂琳（Ellyn Ngai）

3號王汛文（Candice Wong）4號謝淑怡（Zoie Tse）

5號莊曉婷（Kimmy Chong）6號李曼思（Adria Li）

7號秦冀雯（Yvonne Li） 8號盧凱怡（Kerry Lo）

9號陳甜甜（Rose Chan）10號吳芷靖（Clary Wu）

11號梁嘉莹（Emily Leung）12號鍾翠詩（Tracy Chung）

13號程姜月（Dolores Ching）14號楊梓瑤（Amina Yeung）

15號俞可程（Kanis Yu）

2024香港小姐評判/司儀

評判:由周梁淑怡、阿姐汪明荃、何超鳳、彭韻僖及葉楊詩明擔任

司儀:陳貝兒、麥美恩、陳懿德、何沛珈、莊子璇

15. 俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師

俞可程大改造前照片(身高:166.5cm)

俞可程泳裝/活動/大改造後照片

俞可程IG相片(IG@kanisyu_)

14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生

楊梓瑤是海外佳麗，是故沒有參加首輪面試

楊梓瑤泳裝/活動照片(身高:179cm)

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楊梓瑤IG相片(IG@amina.yeung_)

13. 程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主

程姜月大改造前照片(身高:165cm)

程姜月泳裝/活動/大改造後照片

程姜月IG相片(IG@dlres___k)

12. 鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生

鍾翠詩大改造前照片(身高:159cm)

鍾翠詩泳裝/活動/大改造後照片

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鍾翠詩IG相片(IG@_tracychung)

11. 梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生

梁嘉莹大改造前照片(身高:169cm)

梁嘉莹泳裝/活動/大改造後照片

梁嘉莹IG相片(IG@ljyemily1119)

10. 吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人

吳芷靖大改造前照片(身高:166.5cm)

吳芷靖泳裝/活動/大改造後照片

吳芷靖IG相片(IG@wukeke25)

9. 陳甜甜（Rose Chan）25歲，學生

陳甜甜大改造前照片(身高:164cm)

陳甜甜泳裝/活動/大改造後照片

8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師

盧凱怡大改造前照片(身高:173cm)

盧凱怡泳裝/活動/大改造後照片

盧凱怡IG相片(IG@kkkerrylohoiyi)

7. 秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生

秦冀雯大改造前照片(身高:174.5cm)

秦冀雯泳裝/活動/大改造後照片

秦冀雯IG相片(IG@qqqjw123)

6. 李曼思（Adria Li）26歲，學生

李曼思大改造前照片(身高:167.5cm)

李曼思泳裝/活動/大改造後照片

5. 莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師

莊曉婷大改造前照片(167.5cm)

莊曉婷泳裝/活動/大改造後照片

莊曉婷IG相片（IG@_kimmychong_）

4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家

謝淑怡大改造前照片(169cm)

謝淑怡泳裝/活動/大改造後照片

謝淑怡IG相片（IG@zoietsy）

3. 王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理

王汛文泳裝/活動/大改造後照片(166.5cm)

王汛文IG相片（IG@candicejuuuuu）

王汛文（candice)奪得「友誼小姐」獎

3號王汛文（candice)奪得「友誼小姐」獎。（資料圖片）

2. 倪樂琳（Ellyn Ngai） 23歲，畢業生

倪樂琳大改造前照片(167.5cm)

倪樂琳泳裝/活動/大改造後照片

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倪樂琳IG(IG@ellyncyy)

1. 陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生

陳紫佟大改造前照片(161.5cm)

陳紫佟泳裝/活動/大改造後照片

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陳紫佟IG@jessieeetzung

香港小姐2024｜一文睇15位佳麗比堅尼泳裝 9號陳甜甜效果最震撼

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以比堅尼泳亮相會吾傳媒。（資料圖片）

《2024香港小姐競選》9號陳甜甜視覺效果最震撼。（資料圖片）

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《2024年香港小姐競選》佳麗試戴后冠。15位佳麗泳裝。（資料圖片）

《2024年香港小姐競選》佳麗試戴后冠。15位佳麗泳裝。（資料圖片）