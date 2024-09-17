TVB男團成員曬林峯合照揭二人淵源　11歲時曾獻給對方「第一次」

林峯連續兩個星期在澳門舉行演唱會，不少圈中好友到場支持，近年獲無綫力捧的「蔥頭」丘梓謙日前也有去澳門看騷，事後還將合照分享到社交平台，大家第一時間可能會覺得只是一個後輩去觀賞前輩的演唱會，但其實兩人非常有淵源。

丘梓謙曾被指「蔥頭」一角影射MIRROR人氣王姜濤。（小紅書）

丘梓謙操得勁fit。（小紅書）

原來童星出身的丘梓謙，在11歲的時候曾與林峯合作無綫劇《布衣神相》，劇中還有對手戲。他寫道：「good show 我在TVB的第一次古裝就是我11歲的時候和林峯老師一齊拍《布衣神相》」。不少網民都慨嘆時間真的過得快，當年的「閔小山」（丘梓謙飾），現已長大成人，並大讚：「呀 轉眼間 你這麼大了 好帥」、「真人挺高挺帥的確實」、「蔥頭真是好靚仔」。

丘梓謙（左4）是無綫限定男團Super Tiger成員。（資料圖片)

丘梓謙日前到澳門看林峯演唱會，事後在社交平台曬二人合照合照。（小紅書）

丘梓謙11歲時曾與林峯合作劇集《布衣神相》。《娛樂新聞台截圖》

丘梓謙說他在TVB的第一次古裝就是給了林峯。《娛樂新聞台截圖》

現年30歲的丘梓謙，童星出身，童星時代曾參演《心花放》、《布衣神相》、《人間蒸發》及《秀才遇著兵》等劇集。而近年亦得到無綫力捧，憑《愛·回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角成功，雖然角色被指影射MIRROR「人氣王」姜濤引來抨擊，但他高EQ面對網民言論，表示所有的報道和留言都會看，當然預了會有人鬧和讚，但他會視這些是提點，而不是負評。去年，丘梓謙更有份參演電影《爆裂點》，越級同影帝張家輝合作，戲中飾演對方兒子，令他獲益良多之餘，也一圓跟偶像合作的夢想。