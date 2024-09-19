半熟男女劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《半熟男女》陸劇又名(這裡沒有善男信女)，改編自柳翠虎同名小説。有吳楠作為編劇，張曉波為執導，由田曦薇、辛雲來、張哲華、曾夢雪、袁文康領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。該劇與傳統的戀愛甜寵劇截然不同，反而是講述反烏托邦愛情故事，借《卿卿日常》打響知名度的女主角田曦薇，今次飾演渣女，搭檔《與鳳行》的男主角辛雲來，更有周雨彤參演，令人期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

半熟男女-马上熟版@Weibo

《半熟男女》｜劇情大綱

該劇講述了一班「半熟」的男女，何知南（田曦薇 飾）是一位來自北京的普通白領，雖然她的出身平凡，但卻心機似海。她與暴發戶富二代男友高鵬（張哲華 飾）維持了一段長達七年的異地戀，從學生時代一路走到職場，大家都認為他們甜蜜如初，但其實他們之間隱藏著秘密，加上長時間分隔兩地，何知南不甘寂寞，利用高鵬的財力，假裝成富家小姐，接近不同的男人，並意外出軌優秀的青年律師瞿一芃（辛雲來 飾）。瞿一芃原本與非常合襯的女友韓蘇（周雨彤 飾）相戀，但因誤以為何知南是有錢女，最終背叛了韓蘇，與何知南出軌。瞿一芃出身於農村，考入了清華大學，為了在大城市中鞏固自己的地位，他專挑家境優厚的有錢女發展愛情，何知南一直以為是命中注定的相遇，卻不知道這其實是瞿一芃的精心策劃，使她成為瞿一芃進入豪門的犧牲品。高鵬得知何知南出軌後，選擇了原諒她，但最終愛上了韓蘇，這一切令何知南感到失去了人生方向。

在努力重整事業與感情的過程中，何知南結識了好友韓蘇和孫涵涵（曾夢雪 飾）。韓蘇是瞿一芃的前女友，但因家境平凡而慘遭背叛，後來她調到香港工作，客戶正是何知南的有錢男友高鵬。韓蘇曾考慮嫁給高鵬藉此達到事業目標，但最終在母親的建議下，選擇了能讓自己快樂的人作為伴侶。而孫涵涵則渴望在年輕時找到有錢的伴侶，卻意外成為了老男人的第三者，更與妻子發生激烈衝突，無奈選擇離開城市重新生活。何知南目睹好友孫涵涵為愛情付出慘痛代價後，遇到了與自己非常投契的靈魂伴侶——玩具設計師王子路（侯雯元 飾），最後贏得了愛情。這段錯綜複雜的四角戀情有別於傳統愛情甜寵劇，而是展現了成年人真實的感情世界，除了單純的愛情，還夾雜慾望和利益。

《半熟男女》播出時間｜最新追劇日曆

《半熟男女》一共有27集，2024年9月19日由優酷播放。SVIP首更12:00看4集，每更新日提早6小時看正片。優酷VIP會員首更4集（12:00更新1～2集，18:00更新3～4集）。之後，9月20日至9月22日每天18:00更新2集。

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《半熟男女》｜演員人物關係圖

《半熟男女》｜演員

田曦薇 飾 何知南

來自北京平凡女孩，長相家境普通，與暴發戶男友異地戀，後來出軌

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辛雲來 飾 瞿一芃

出生於農村，考上名校清華大學，入贅豪門為目標

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張哲華 飾 高鵬

暴發戶富二代，何知南初戀

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曾夢雪 飾 孫涵涵

想找有錢人結婚，卻做了第三者