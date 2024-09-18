港姐冠軍大曬Hermès領呔貴氣出席婚禮　樓市狂吸金揹10萬名牌袋

現年32歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa），今年3月與盛勁為（Keith）結婚榮升成為人妻，婚後麥明詩與老公大曬恩愛。早前更夫妻檔接Job，開設個人品牌事業大展鴻圖，可謂人生勝利組。

麥明詩係幸福人妻。(ig圖片)

近日麥明詩與盛勁為飛往英國出席朋友婚禮，麥明詩於社交網分享兩人的甜蜜合照，麥明詩一套水藍色長裙，既優雅又體面斯文；而盛勁為則攬實老婆影相。此後麥明詩又分享此行花絮，麥明詩爆出盛勁為去婚禮竟然沒有買領呔，要到機場即刻買，

麥明詩（Louisa）同盛勁為3月結婚。（IG：@louisa_mak）

麥明詩同盛勁為3月舉行多場婚禮。（IG：@louisa_mak）

相中可見，盛勁為在當地機場買的是名牌Hermès領呔，收穫戰利品的他開心又怕醜，但仍讓愛妻拍下可愛一刻。麥明詩發文：「去人婚禮發現冇呔 唯有轉機機場即刻買」，公開放閃令人相當羨慕！

實際上麥明詩也是Hermès粉絲，早前麥明詩就孭值10萬元的Hermès Mini Lindy手袋帶外甥遊主題樂園，風吹雨打仲搞到個袋濕晒。麥明詩多年來亦密密搵錢，據報道指，麥明詩及哥哥麥明山在2019年，大擲620萬元一口氣買入菁雋3個單位，當年納米樓亦為搶手貨，其中一個134呎單位在2020年賣出，帳面賺56.3萬元，扣除辣稅後獲利29萬元。麥明山其後將另一伙以內部轉讓，轉至父親麥卓生名下，並於2021年以285萬元售出，兩個單位合共賺逾70萬元。而以麥明詩名字購入的141呎納米單位，則轉至母親何小娟名下。兩兄妹之後在2021年再戰樓市，分別以810萬及868萬元買入長沙灣「四小龍」宇晴軒3座高層相連單位。兩個單位實用面積分別467及454平方呎，合共921平方呎，兩個單位均為兩房間隔，呎價約18,219元。

麥明詩爆盛勁為在當地機場即場買Hermès領呔出席朋友婚禮。（IG圖片）

盛勁為都轉發了老婆帖文。（IG圖片）

麥明詩被指孕味非常濃。（IG@louisa_mak）

遮肚。（IG@louisa_mak）

麥明詩拍廣告曬多張與盛勁為絕密相片。（影片截圖）

麥明詩好索。（IG：@louisa_mak）

麥明詩好索。（IG：@louisa_mak）

麥明詩係幸福人妻。(ig圖片)

麥明詩係幸福人妻。(ig圖片)

麥明詩係幸福人妻。(ig圖片)

麥明詩。(IG@louisa_mak)