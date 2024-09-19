黃曉明Angelababy離婚2年被傳與新歡再婚 早曬5卡鑽戒疑似係婚戒
撰文：中天新聞網
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大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）2022年結束7年婚姻，同年爆出黃熱戀女網紅葉珂，不過他始終無回應緋誹聞。而近日黃曉明帶著兒子小海綿回家過中秋，有網友就問葉珂「你是幫忙拍照的嗎」，竟釣出葉珂閨密回覆2人已婚，震驚不少網友。
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黃曉明於17日中秋節當天，在微博曬出與家人聚餐合照，可見還有他與Angelababy所生的兒子小海綿。照片發出後，就有網友跑到與他的誹聞女友葉珂微博留言詢問「你是幫忙拍照的嗎？」，結果有人回說「怎麼可能讓她見家人」，這番話意外釣出葉珂閨密和助理反擊：
已婚，不在一起過節難道跟你過節啊？
似乎暗指黃曉明與葉珂已經結婚。
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還有人翻出，不久前葉珂在社群上曬出一顆鴿子蛋鑽戒，引來網友猜測，這顆5卡以上的鑽戒，至少要人民幣幾百萬，並聯想可能是黃曉明送的婚戒，而這次黃曉明回老家過中秋意外爆出疑似已婚消息，還衝上熱搜，目前雙方都未對此回應。
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