官恩娜家族爭產案開審　外婆生前4000萬贈官恩娜兄長遺產全贈契仔

官恩娜（Ella）外婆勞笑鳳在2014年9月去世，她生前訂立遺囑將名下所有資產全數贈予「契仔」，即官恩娜母親麥銀麗的無業男性好友馮明業，其長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華入稟高等法院要求法庭裁定遺囑無效。案件今日（19日）於高等法院開審，原告方指出勞笑鳳生前轉移賣樓套現及定期存款等逾4000萬元的資產予孫子官仲銘（官恩娜兄長），質疑官恩娜一家不當影響勞笑鳳立遺囑，令另外三名女兒失去遺產受益權，無法追討母親生前疑被迫送贈官仲銘的資產，冀法庭裁定遺囑無效。雖然官恩娜及其兄長官仲銘為本案重要證人，但與訟雙方確認兩人不會為本案出庭作供。

官恩娜。（IG@koonella）

官恩娜與父母。（微博圖片）

原告為死者勞笑鳳的3名女兒麥銀娣、麥麗萍及麥美華，被告則為勞的次女麥銀麗（官恩娜母親）及麥銀麗的男性好友暨勞笑鳳「契仔」馮明業。原告方丘啓昌大律師指，已故母親勞笑鳳為文盲，為人吝嗇，錙銖必較，勞生前出現強迫症及焦慮症的徵狀，亦被診斷患上認知障礙及白內障，故認為勞沒有行為能力訂立遺囑，根本不知道遺囑內容。而勞笑鳳自2011年與麥銀麗同住，期間起居生活由麥銀麗照顧，其名下四個物業出租事宜改由「契仔」馮明業處理，亦與原告方減少聯絡。

雖然官恩娜及其兄長官仲銘為本案重要證人，但與訟雙方確認兩人不會為本案出庭作供。（IG@koonella）

官恩娜同哥哥及妹妹。（IG@myyk）

原告方質疑勞笑鳳一反常態地取出共值逾2500萬元的所有定期存款，以及沽出物業後所得的資金，存入與其孫子、官恩娜兄長官仲銘（Jamis）開設的聯名戶口，官仲銘其後取走聯名戶口中逾3800萬元。勞笑鳳與官恩娜、其父親官有權把勞的兩個物業按揭借貸1300萬，另與官仲銘合資購買物業。

官恩娜哥哥官仲銘曾參加98年第12期無綫藝員訓練班，可惜視途發展平平，之後就專心幫爸爸打理珠寶生意。（IG@myyk）

官恩娜同爸爸官有權。（微博@官恩娜Ellakoon）

原告方稱當勞笑鳳去世時，銀行戶口僅餘36萬元，絕大部分資產已被官仲銘私吞，可推論到勞笑鳳沒有能力立下遺囑，轉帳予官仲銘亦未經勞笑鳳知情同意，勞笑鳳也非自願轉帳。原告方稱死者手術後雖能打麻將，但不代表她已治癒認知障礙，也不代表她有能力立下遺囑，質疑被告方在勞笑鳳生前轉移勞笑鳳資產，再立下遺囑將唯一受益人列為「契仔」馮明業，目的只是防止原告方在勞死後追討任何已轉移予官仲銘的資產。

官恩娜家族爭產案今日開審。（IG@koonella）

官恩娜外婆勞笑鳳（右）育有5名女兒，官恩娜的母親麥銀麗（左）排行第二，站於二人之中的是官恩娜妹妹官恩沂 。（IG@myyk）

原告方指勞笑鳳與麥銀麗同住後，與官恩娜一家關係良好，相反地與原告3名女兒關係轉差，減少聯絡，焦慮症及強迫症不影響其精神行為能力，故將資產轉移給其至愛孫子官仲銘屬正常合理，亦是勞笑鳳在清醒知情下所作的決定。惟被告方則指當時沒有人阻止原告3名女兒探望或聯絡勞笑鳳，只是原告3名女兒選擇減少聯絡勞笑鳳或與勞笑鳳見面，也不能單方面假設轉移資產及立遺產等事有蹺蹊。

案件編號：HCAP 37/2015